Les Sixers tiennent vraiment à Guerschon Yabusele

Recrue au rapport qualité/prix quasi imbattable, Guerschon Yabusele ferait quelques envieux en NBA. Mais selon Marc Stein, les Sixers tiennent à lui, et pas question de l’échanger. Selon notre confrère, les dirigeants sont « ravis » de sa production, puisque l’intérieur des Bleus apporte environ 10 points et 6 rebonds par match.

Guerschon Yabusele est ainsi le 2e rebondeur de l’équipe, et le 6e marqueur en 25 minutes de moyenne. Alors qu’il ne touche que deux millions de dollars par an, difficile de trouver plus rentable.

Rester positif et apporter de l’énergie

Pour sa part, le « Dancing Bear » se sent de plus en plus à l’aise dans le groupe, et il sera intéressant de le voir avec le « Big Three » puisque Paul George, Tyrese Maxey et désormais Joel Embiid sont enfin alignés ensemble.

« C’est surtout une question de me sentir plus à l’aise avec l’équipe et de gagner la confiance de tout le monde : le staff technique et les joueurs » a-t-il ainsi expliqué en milieu de semaine. « Quand je suis sur le terrain, j’essaie simplement d’être libre, de lire le jeu et de prendre de bonnes décisions. Il faut juste continuer à se battre, continuer à se battre, apporter de l’énergie et rester positif. Je pense que dans cette situation, tout le monde doit rester positif et apporter de l’énergie. »

Petit à petit, les Sixers retrouvent des couleurs avec une 4e victoire en cinq matches, et Guerscon Yabusele était titulaire aux côtés de son « Big Three ». Mais uniquement à l’entre-deux, puisque face aux Bulls, Nick Nurse a préféré, en deuxième mi-temps, faire confiance à Jared McCain.

Guerschon Yabusele Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 33 7 42.6 32.4 68.2 0.5 1.1 1.6 0.5 0.7 0.1 0.4 0.2 2.4 2018-19 BOS 41 6 45.5 32.1 68.2 0.6 0.7 1.3 0.4 0.8 0.2 0.4 0.2 2.3 2024-25 PHL 21 25 49.4 40.5 57.5 1.9 3.9 5.8 2.0 2.9 0.7 1.4 0.5 10.1 Total 95 11 47.0 36.9 63.1 0.8 1.5 2.4 0.8 1.2 0.3 0.6 0.2 4.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.