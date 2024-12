Au tour de Bam Adebayo de se chauffer avec Erik Spoelstra

C’était il y a bientôt trois ans, mais la séquence avait été particulièrement marquante. En plein match face à Golden State, le ton était monté entre Erik Spoelstra et son leader Jimmy Butler, à tel point que les deux avaient dû être séparés en plein temps mort ! L’épisode de ce samedi lors du Miami – Phoenix a été bien moins intense, mais révèle toutefois l’esprit de compétition qui règne au sein de l’équipe floridienne.

Cette fois, c’est Bam Adebayo qui s’est chauffé avec Erik Spoelstra lorsque son coach a donné une consigne en pleine action qui aurait pu induire ses coéquipiers en erreur. Le pivot floridien s’en est expliqué après la rencontre, se défendant par rapport au fait que l’intervention d’Erik Spoelstra, qui a demandé à passer en défense de zone au moment d’une remise en jeu, n’était vraiment pas opportune à ce moment de l’action.

« Dans ces situations, Spo nous tombe toujours dessus en nous reprochant de prendre des raccourcis, et là, ça a été une de ces situations. Ils étaient sur le point de faire une remise en jeu, et il a crié « Two », ce qui veut dire qu’on doit passer en zone. Je lui ai dit : ‘Tu ne peux pas faire ça en plein milieu d’une action’. C’est juste que ça ne nous aide pas », a expliqué Bam Adebayo. « En plus, j’ai pris une faute pour ça. Donc c’est l’une de ces situations où je lui ai aboyé dessus pour lui dire d’arrêter. Il a appris de ce moment. Peut-être qu’il le refera, peut-être pas ».

Le leader vocal du groupe

Erik Spoelstra a pour sa part profité de son passage en conférence de presse pour désamorcer la situation, lui qui sait l’importance de Bam Adebayo dans la bonne série actuelle du Heat (sept victoires sur les dix derniers matchs). Le technicien a même fait amende honorable, reconnaissant qu’il avait fauté sur le coup.

Surtout, il a apprécié de voir son leader aussi investi, au point d’outrepasser ce qui est d’habitude une ligne rouge.

« Sur chaque situation similaire de remise en jeu qu’ils ont effectué, c’est lui qui a été celui qui organisait tout le monde. J’ai essayé de placer tout le monde en zone à un moment, et j’ai foiré, je l’ai demandé trop tard », a-t-il reconnu. « Et donc il me crie dessus. J’adore ça. Je veux qu’il prenne le contrôle de la défense. C’est notre voix, c’est lui qui parle sur toutes les couvertures, dans tous les rassemblements, qui s’assure que tout le monde a compris ce qu’on mettait en place et quels ajustements on était en train de faire. Quand il est comme ça, c’est vraiment un leader d’une trempe particulière ».

Encore auteur d’une grosse prestation ce soir-là, à 25 points, 12 rebonds et 8 passes décisives, il a remis le couvert en « back-to-back » cette nuit avec 16 points, 13 rebonds et 6 passes pour contribuer à la victoire de Miami face aux Cavs d’Evan Mobley et Jarrett Allen, le tout en terminant avec le meilleur +/- de la rencontre (+20).

Cette fois, c’est avec Terry Rozier qu’il s’est pris le bec pour un rebond que les deux joueurs ont voulu prendre et qui a fini en ballon perdu. Un nouvel épisode qui met en lumière l’appétit du Heat.

« Bam joue un basket qui gagne. Je ne sais pas combien de matchs ça fait, mais c’est peut-être son cinquième ou sixième où il a pratiquement réalisé un triple-double à chaque match », a ajouté Erik Spoelstra samedi. « Il peut avoir de l’impact sur un match de tellement de façons. Et c’est ce que j’ai vu en matière de leadership dans le troisième quart-temps de ce match ».

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 22 35 43.9 33.3 72.4 2.6 7.5 10.1 5.2 2.0 1.5 1.9 0.8 16.0 Total 511 30 54.1 26.3 75.4 2.2 6.6 8.8 3.6 2.4 1.1 2.2 0.9 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.