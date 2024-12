Avec le « Dunk Score », les meilleurs dunkeurs de NBA sont à l’honneur

Cette année, la NBA a (enfin) décidé de mettre en valeur une des actions qui a fait sa renommée internationale : le dunk. Avec des statistiques qui notent le style, la hauteur, le « hang time » et tout un tas d’autres données « objectives », on peut désormais classer les meilleurs dunks soir après soir avec le « Dunk Score ».

Le « Dunk Score », c’est quoi ?

Le « Dunk Score » prend en compte plus de 25 mesures, dont la détente verticale, la distance du dernier appui, la hauteur atteinte par la balle, la vitesse du ballon et la proximité du défenseur, pour produire un total chiffré qui compile toutes ces données grâce à une formule tenue secrète.

Pendant chaque match, des « caméras augmentées » placées autour du terrain produisent des points de repères sur 29 différents points des dix joueurs qui sont sur le terrain, et ce, 60 fois par seconde !

Avec cet afflux de données qui permet de localiser les différentes parties du corps des joueurs (épaules, mains, pieds…), plus la localisation constante de la balle, on obtient une matrice qui permet d’analyser chaque action au scalpel. Derrière, les statisticiens NBA ont leur modèle mathématique qui prend en compte différents facteurs.

Le saut : que ce soit à l’impulsion, avec la distance par rapport au panier, ou à son acmé, avec la hauteur maximale atteinte par le joueur et le ballon, le « Dunk Score » prend en compte plusieurs données

La puissance : plus c’est puissant, mieux c’est pour le Dunk Score ! En gros, c’est la vitesse de la balle quand elle traverse le cercle et la vitesse de bras du joueur quand il déclenche le geste fatal

Le style : il s’agit ici de récompenser l’originalité et la créativité, avec des « figures » telles que les traditionnels alley-oops, les 360° ou les moulins à vent. Il y a là plus de subjectivité, même si les critères sont précis et répétés à l’identique selon la qualité du dunk

Le défenseur : pour faire un poster, il faut être deux ! Ce critère prend en compte la présence, ou non, d’un défenseur dans l’action. Et à quelle hauteur ce dernier se situe pour contester le dunk.

Le dunkeur le plus haut : Shaedon Sharpe

L’arrière bondissant des Blazers est le champion incontesté de la catégorie, lui qui en détient les trois meilleurs scores, avec son fameux alley-oop face au Jazz mesuré à 114,5 cm de détente, puis un autre face aux Lakers, à 110,7 cm et enfin, un troisième -une claquette dunk – non moins impressionnant à 102,9 cm face à Minnesota.

Derrière, on retrouve les marsupilamis déjà connus du circuit tels que Jalen Green qui apparait deux fois dans le Top 10 (102,1 cm et 98,6 cm), puis Ja Morant (100,6 cm) et Zion Williamson, malheureusement trop souvent sur le flanc (100,3 cm) mais aussi Anthony Edwards, encore trop discret dans ce registre cette saison (98,3 cm).

Deux petits jeunes se faufilent également dans les dix plus grosses détentes mesurées cette saison, avec le rookie plein d’avenir des Spurs, Stephon Castle (100,8 cm) et Ziaire Williams des Nets (99,3 cm).

Le dunkeur le plus puissant : Obi Toppin

Si Jalen Green lui dame le pion avec quatre apparitions dans le Top 10, c’est bien l’ailier fort des Pacers – ancien champion du dunk au All-Star Weekend 2022 – qui récolte tout de même trois des meilleurs scores dans la catégorie « puissance ». Il faut dire qu’avec sa finition « tomahawk » en haute altitude au alley-oop à Toronto, il a mis les bouchées doubles, parfaitement mis sur orbite par TJ McConnell !

Malgré son poids plume, Jalen Green confirme quant à lui qu’il est un des dunkeurs les plus spectaculaires de la Ligue avec ses attaques féroces du panier, plus en vélocité qu’en puissance pure et dure. Les autres lauréats de la catégorie, plutôt réservée aux « bigs », sont ainsi Myles Turner, Victor Wembanyama ou encore LeBron James.

Le dunkeur le plus planant : Brandon Miller

On s’intéresse ici au « hang time », au temps de suspension dans les airs, avant de faire plier le fer. Et, à ce petit jeu, c’est l’ailier des Hornets, Brandon Miller qui s’illustre, avec deux apparitions dans le Top 5 !

À vrai dire, les dunks de cette catégorie ne sont clairement pas les plus impressionnants, avec des alley-oop aux finitions pas tellement tranchantes ni franches, comme celles de Keldon Johnson (pourtant classé premier) et donc de Miller, lui aussi servi au alley-oop (de loin par LaMelo Ball), qui finit à peine par déposer la balle dans l’arceau.

On en veut également pour preuve ce alley-oop du pivot kiwi des Rockets, Steven Adams, vraiment pas connu pour ses prouesses aériennes…

Le dunkeur le plus stylé : Kai Jones

Dans cette catégorie, on a une égalité tripartite des plus étonnantes, due à la subjectivité inhérente à ce classement, entre trois joueurs aux styles très différents. En effet, Kai Jones, le revenant des Clippers, John Collins, le dunkeur en série du Jazz et le pivot croate plus lourd des Clippers, Ivica Zubac, se partagent un score parfait de 100 avec des finitions qui, il faut le reconnaître, sont des plus propres !

Outre Zubac, on croise également un suspect inhabituel dans ce groupe, le pivot shooteur (mais aussi dunkeur), Jay Huff. Voire le « Finnisher », Lauri Markkanen. En revanche, on est moins surpris d’y voir deux Juniors connus pour leurs qualités athlétiques : Derrick Jones Jr. (ancien vainqueur du Slam Dunk Contest en 2020) et Kelly Oubre Jr.

Le dunkeur le plus lointain : Cason Wallace

La piste de décollage est plus ou moins longue pour aller tutoyer les étoiles et, cette saison, c’est pour l’instant l’arrière du Thunder, Cason Wallace, qui a pris son appel le plus loin du cercle, à quasiment 3 mètres (292 cm) !

Derrière, respectivement à un pouce (2,5 cm) les uns des autres, on retrouve Cam Johnson (289,6 cm) des Nets, le rookie des Bulls Matas Buzelis (287 cm) et le néo MVP de la NBA Cup, Giannis Antetokounmpo (284,5 cm).

Les cinq meilleurs dunks de la saison (au Dunk Score)

5. Brandon Miller (108,9)

Bien placé dans de nombreuses catégories, dont le « hang time » ou encore le style, Brandon Miller a placé un gros score face aux Rockets fin octobre. Bien servi par LaMelo Ball dans l’intervalle, l’ailier des frelons a pu déployer ses ailes pour déposer un vilain parpaing sur la truffe de Jabari Smith Jr, arrivé un poil trop tard pour le contre…

4. Keyonte George (109,2)

Tout récent, ce dunk de l’arrière du Jazz a intégré le Top 5 de la saison grâce à son combo puissance/poster, Keyonte George étant monté sur l’imposant Jalen Duren. Il pouvait bien en sourire dans la foulée…

3. Jaylen Brown (109,6)

Remonté comme un coucou depuis les dernières Finales NBA, et un été où il aurait bien voulu faire partie de l’aventure olympique parisienne, Jaylen Brown a pu exprimer un peu de sa colère sur ce poster face à Chicago. C’est le pauvre Jalen Smith qui en a fait les frais dans ce duel en très haute altitude.

2. Jalen Green (111,3)

Parmi les dunkeurs les plus puissants et ceux qui sautent le plus haut, Jalen Green a fait parler la poudre face aux Pistons. Sur une interception de son coéquipier, Amen Thompson, l’arrière des Rockets, a mis les gaz pour aller sanctionner Cade Cunningham d’un pétard retentissant !

1. John Collins (113,4)

Dunkeur féroce depuis son arrivée dans la Ligue du côté d’Atlanta, John Collins n’a rien perdu de son explosivité après son transfert dans l’Utah. Dans le jeu à deux avec Patty Mills, il récupère le cuir un pied dans la raquette… et Coby White ne peut que constater les dégâts, en retard et trop petit pour le contester.