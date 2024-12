Les Grizzlies offrent à Marcus Smart une victoire à Boston !

Après une victoire convaincante contre Milwaukee, les Celtics retrouvaient Marcus Smart, en tenue pour la première fois sous les couleurs des Grizzlies. Une visite dont il se souviendra puisque Memphis s’impose 127-121 à Boston, à l’issue d’une rencontre de très grande qualité. Memphis n’avait plus gagné à Boston depuis 2013 !

En back-to-back, les Celtics ont débuté la rencontre presque endormis. En face, les Grizzlies sont au contraire bien plus entreprenants en attaque, et en défense, ils décident de laisser Jrue Holiday jouer les « go-to-guy ».

Le meneur de Boston inscrit 11 points en 10 tirs, mais Ja Morant lance un 10-0 pour donner la main à Memphis (18-8). Après avoir été très maladroit, Jrue Holiday commence à mettre dedans, et Payton Pritchard prend le relais pour ramener les Celtics à -4 (31-27).

Privée d’Al Horford, la défense des Celtics n’y est pas, et la connexion Morant-Clarke fait des dégâts. Les Grizzlies inscrivent 32 points dans la raquette des Celtics en première mi-temps, et Ja Morant est déjà sur les bases d’un triple-double avec 15 points, 8 rebonds et 7 passes ! Gavés de bons ballons, Jaren Jackson Jr. et Brandon Clarke cumulent 25 points, et à la pause, les Celtics sont menés de 12 points (66-54).

Le dunk de folie de Ja Morant

Au retour des vestiaires, Kristaps Porzingis, auteur de deux tirs à 3-points consécutifs, et Jayson Tatum sonnent la révolte. Les Celtics combinent 30 points dans le troisième quart-temps, pour ramener Boston à cinq unités (94-89). En face, Ja Morant est toujours sur son nuage, et il signe l’une des actions du début de saison avec un dunk arrière ligne de fond, digne de Derrick Rose ou d’un Dominique Wilkins. Le public du TD Garden en reste bouche bée !

Les Celtics sont lancés, et ils signent un 8-0 avec Payton Pritchard qui fait doublement exploser la salle par ses 3-points (100-96). Taylor Jenkins ne panique pas, et il laisse ses remplaçants se débrouiller. D’autant qu’ils sont accompagnés de Jaren Jackson Jr. L’intérieur prend le match à son compte, et les Grizzlies signent un 10-0 pour reprendre les commandes du match (111-105). « JJJ » inscrit carrément 11 points de suite, et le retour en jeu de Morant permet de stabiliser l’écart (119-115). Malgré un dernier sursaut des Celtics, une série de lancers-francs de Desmond Bane scelle la belle victoire des Grizzlies (127-121), dauphins du Thunder à l’Ouest à égalité avec les Mavericks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Jrue Holiday laissé libre. Cela faisait plus de cinq ans que Jrue Holiday n’avait pas autant shooté dans un premier quart-temps ! Laissé vraiment libre par les Grizzlies, le meneur inscrit 11 points à 4 sur 10 aux tirs en premier quart-temps. Les Grizzlies ne vont pas changer de stratégie, et à la pause, il est le seul Celtic à 10 points et plus avec 16 points à 5 sur 17 aux tirs, dont 4 sur 12 à 3-points !

– Kristaps Porzingis se blesse. Petite frayeur pour le Letton, qui s’est tordu la cheville en fin de premier quart-temps, au point de rejoindre les vestiaires. Plus de peur que de mal puisqu’il sera sur le terrain pour le début du 3e quart-temps, et il sera d’ailleurs brillant pour ramener les Celtics au contact.

– Standing ovation. Entré en jeu après trois minutes en premier quart-temps, Marcus Smart a eu droit à une standing ovation de la part de son ancien public. On ne sait pas si c’est l’émotion, mais il va commencer par un 0 sur 5 aux tirs, et se fera notamment bâcher par Neemias Queta. Il va finir le match à 1 sur 11 aux tirs, mais avec la victoire…

