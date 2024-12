« Ce n’était pas un match de playoffs, mais c’était une soirée spéciale. » Jayson Tatum n’a pas été le seul à avoir remarqué que ce nouvel affrontement entre ses Celtics et les Bucks avait une saveur particulière.

« C’est ma huitième année, et ces soirées dans lesquelles vous jouez contre une vraiment bonne équipe avec des joueurs spéciaux, où le public est vraiment impliqué, où les gars font la différence et se nourrissent de l’énergie de leurs coéquipiers, du public et des fans… Le nombre de fois où on a gagné des matchs dans des moments comme ça », développe l’ailier des Celtics.

Oui, car pour la troisième et dernière fois possible en cette saison régulière, son équipe l’a emporté face à l’un de ses plus sérieux concurrents au sein de la conférence Est ces dernières années. Malgré leur début de saison catastrophique, les Bucks, revenus à l’équilibre depuis (11v-11d) et à la 6e place de la conférence, ont su opposer de la résistance aux champions en titre à chaque fois.

« On ne les a pas encore battus et on pense avoir une grande marge de progression. On va beaucoup s’améliorer, et eux aussi, un peu, mais nous beaucoup. Alors oui, on espère les affronter à nouveau loin en playoffs et on verra comment ça se passera », se projette Doc Rivers.

Les deux derniers champions à l’Est

Son équipe est passée encore tout près de la victoire, avant notamment un panier primé décisif d’Al Horford à une minute trente de la fin, pour donner quatre points d’avance à Boston.

Un « money time » indécis, des stars au rendez-vous – Jayson Tatum (34 points), Jaylen Brown (25), Damian Lillard (31) et Giannis Antetokounmpo (30) – et de l’intensité : tous les ingrédients étaient réunis pour un grand match. Et jouer Milwaukee a toujours une saveur particulière pour les Celtics.

« Oui, sans aucun doute. C’est le cas face à certaines équipes, depuis l’année rookie de JT, nous sommes allés jusqu’au Game 7 contre ces gars-là. Année après année, les deux équipes ont eu beaucoup de succès à l’Est, et c’est différent à chaque fois que nous les jouons. C’est la réalité », confirme Al Horford en pensant à cette demi-finale de conférence gagnée (4-3) en 2022.

À voir si les équipes sont amenées à se croiser à nouveau dans le contexte des phases finales. Car les hautes ambitions des Bucks sont toujours d’actualité.

« Je ne vais pas parler de victoire morale, mais c’est une grande équipe. On veut revenir au niveau où ils étaient l’année dernière, ils essaient aussi de revenir à ce niveau. Il s’agit donc de donner le meilleur de nous-mêmes et d’essayer d’être la meilleure équipe. Je ne me préoccupe de rien d’autre, vraiment », termine Khris Middleton.