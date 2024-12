Khris Middleton est enfin revenu sur les parquets

Après avoir traversé la rééducation « la plus difficile » de sa carrière, Khris Middleton a enfin pu commencer sa saison, plusieurs semaines après tout le monde. Dans le revers face aux Celtics, et en sortie de banc, il a inscrit 11 points à 2/10 au shoot avec 5 passes en 23 minutes.

« Je suis heureux, même si je suis déçu par la défaite », commente l’ailier sur son retour. « Mais je me suis senti très bien dès qu’il fallait courir, effectuer des allers-retours, retrouver des sensations. J’espère pouvoir partir de ça, mettre quelques shoots de plus ce serait pas mal, et gagner, ce serait encore mieux. »

Le trio des Bucks va-t-il enfin pouvoir s’exprimer ?

Avec 23 minutes, dont les dernières de la partie, Khris Middleton a eu un temps de jeu conséquent pour quelqu’un qui revient d’une telle absence. Doc Rivers le confirme.

« Il a été au-dessus des minutes prévues, je peux vous le dire. Mais ce n’est qu’un chiffre », glisse le coach des Bucks. « Il était épuisé. Ça se voyait au début qu’il était essoufflé, il a encore du chemin à faire pour retrouver sa condition physique. »

Pour Doc Rivers, c’est tout de même une bonne nouvelle car depuis sa prise de fonction sur le banc des Bucks, fin janvier dernier, il n’a que très peu de fois pu compter sur son trio Giannis Antetokounmpo – Khris Middleton – Damian Lillard. Les blessures des uns et des autres ont privé Milwaukee de sa principale arme.

« Dès qu’on peut les avoir sur le parquet ensemble, lui, Giannis et Dame, ça aide notre équipe à progresser », décrit le technicien. « On est en retard sur d’autres équipes qui ont leurs cadres ensemble sur le terrain. Mais ça va venir. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.