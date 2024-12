Même s’il aurait aimé se débarrasser de l’étiquette de joueur fragile, Khris Middleton a connu pas mal de blessures et de rééducation au fil des ans. Mais alors qu’il se prépare à effectuer son retour ce soir, face aux Celtics, l’ailier des Bucks assure que celle-ci, après ses deux opérations estivales des chevilles, fut la plus délicate.

« C’était la plus difficile pour moi, simplement parce qu’il y a eu deux opérations » confie-t-il en amont de son retour. « J’essayais de trouver l’équilibre sur les deux pieds, sans essayer de compenser parce que ça pouvait créer d’autres problèmes. Donc c’était dur de revenir, mentalement, physiquement. De me sentir à l’aise et confiant. »

C’est pour ça que même s’il avait le feu vert des médecins depuis quelque temps, il a pris son temps.

« Désormais, je me sens bien, assez pour pouvoir jouer. Le feu vert médical, je ne sais pas comment c’est sorti aussi rapidement, mais ça ne m’a pas plu. Les gars reçoivent des feux verts médicaux en permanence, mais ça ne veut pas dire qu’ils peuvent aller sur le terrain et jouer. Il faut faire attention, il faut connaître son corps et l’écouter. Et à ce moment-là, mon corps me disait que je n’étais pas prêt, même si les docteurs disaient l’inverse. »

Désormais, il va falloir replonger au coeur du marathon de la saison régulière, au sein d’une équipe qui va mieux mais qui reste quand même fragile (11 victoires – 10 défaites, 5e place à l’Est).

« Je ne suis pas inquiet du tout (sur son intégration). Je joue au basket depuis très longtemps, j’ai joué dans énormément de systèmes, j’ai regardé ce que les gars font et je les ai entendus parler lors des sessions vidéo. J’ai peut-être oublié certaines choses, et c’est normal, mais je ne pense pas que ce sera un trop gros problème. »

Khris Middleton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 DET 27 18 44.0 31.1 84.4 0.2 1.7 1.9 1.0 2.0 0.6 0.4 0.2 6.1 2013-14 MIL 82 30 44.0 41.4 86.1 0.7 3.1 3.8 2.1 3.0 1.0 1.5 0.2 12.1 2014-15 MIL 79 30 46.7 40.7 85.9 0.6 3.8 4.4 2.3 2.3 1.5 1.4 0.1 13.4 2015-16 MIL 79 36 44.4 39.6 88.8 0.6 3.3 3.8 4.2 2.6 1.7 2.3 0.2 18.2 2016-17 MIL 29 31 45.0 43.3 88.0 0.4 3.9 4.2 3.4 2.7 1.4 2.2 0.2 14.7 2017-18 MIL 82 36 46.6 35.9 88.4 0.6 4.7 5.2 4.0 3.3 1.5 2.3 0.3 20.2 2018-19 MIL 77 31 44.1 37.8 83.7 0.7 5.3 6.0 4.3 2.2 1.0 2.3 0.1 18.3 2019-20 MIL 62 30 49.7 41.5 91.6 0.7 5.5 6.2 4.3 2.3 0.9 2.2 0.1 20.9 2020-21 MIL 68 33 47.6 41.4 89.8 0.8 5.2 6.0 5.4 2.4 1.1 2.6 0.1 20.4 2021-22 MIL 66 32 44.3 37.3 89.0 0.6 4.8 5.4 5.4 2.4 1.2 2.9 0.3 20.1 2022-23 MIL 33 24 43.6 31.5 90.2 0.9 3.4 4.2 4.9 2.1 0.7 2.2 0.2 15.1 2023-24 MIL 55 27 49.3 38.1 83.3 0.7 4.0 4.7 5.3 2.6 0.9 2.3 0.3 15.1 Total 739 31 46.0 38.8 87.9 0.6 4.2 4.8 4.0 2.5 1.2 2.1 0.2 16.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.