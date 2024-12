Dans les moments compliqués, Isaiah Hartenstein a trouvé les réponses dans la lecture

43e choix de la Draft 2017, Isaiah Hartenstein est une belle histoire et un espoir pour beaucoup de joueurs. Il a connu un début de carrière assez modeste, avant de se montrer à son avantage petit à petit et surtout à New York la saison passée.

En brillant au Madison Square Garden, et sous le regard de Shai Gilgeous-Alexander, il a attiré les convoitises du Thunder, au point de signer l’été dernier un contrat de 87 millions de dollars. Quatre ans après une autre signature, à Denver en 2020, qui va le conduire à vivre des moments moins glorieux.

« C’était dur de jouer derrière Nikola Jokic, de n’avoir que huit minutes par match. Ce n’était pas génial », se souvient-il pour Andscape. « Denver, c’était sans doute ma période la plus difficile. On était après le Covid et c’est la première fois que j’ai pensé que, peut-être, ça n’allait pas fonctionner pour moi. Mais j’ai continué. »

Ce qui l’a aidé, c’est un livre : The Mindful Athlete : Secrets to Pure Performance, de George Mumford. Cet ancien joueur universitaire, qui a connu Julius Erving, n’a pas fait carrière sur les parquets mais va se reconvertir en travaillant sur l’aspect psychologique des athlètes. Il a notamment partagé une expérience avec Phil Jackson chez les Bulls. Et son ouvrage a aidé le pivot du Thunder.

« J’ai trouvé des réponses dedans. J’étais à une étape où je devais davantage travailler sur ma mentalité. Ce que j’ai retenu en priorité, c’est de rester dans le moment présent, de penser au processus », précise Isaiah Hartenstein. « Il y aura des hauts et des bas mais, dans les deux cas, il ne faut pas trop en faire. Il y aura des mauvais matches, il ne faut pas rester dessus mais penser à la suite. Contrôler ce qu’on peut contrôler. »

Cette leçon fut de nouveau utile cette année, quand il s’est blessé à la main quelques jours avant le début de la saison régulière. Il a donc manqué les premiers matches du Thunder, rongeant son frein. Cette fois, c’est son coach qui lui a glissé un livre dans les mains. Ce fut The Obstacle is the Way : The Timeless Art of Turning Trials Into Triumph, un ouvrage de Ryan Holiday qui fait l’éloge du stoïcisme, une école philosophique de la Grèce antique.

« Il m’a parlé de son passage à Denver, quand il a bossé sur son mental. Je lui ai recommandé ce livre car il était blessé », raconte Mark Daigneault. « Le coach m’a donné ce livre, qui m’a aidé pendant ma rééducation », confirme l’ancien des Knicks, qui pense que son expérience peut servir à d’autres joueurs.

« C’est un processus, et parfois, ça prend du temps. On arrive en NBA et on veut jouer tout de suite. Il faut être fort mentalement et ne pas être négatif. Beaucoup de joueurs qui ne jouent pas au début deviennent de mauvais coéquipiers. Ils ne soutiennent pas leurs coéquipiers quand eux n’ont pas l’occasion de jouer. Il faut garder le cap jusqu’à avoir sa chance. Faire les petites choses, être un bon coéquipier et être prêt quand le moment viendra », conseille-t-il.

Isaiah Hartenstein Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 HOU 28 8 48.8 33.3 78.6 0.8 0.9 1.7 0.5 2.0 0.2 0.5 0.4 1.9 2019-20 HOU 23 12 65.7 0.0 67.9 1.3 2.7 3.9 0.8 1.8 0.4 0.7 0.5 4.7 2020-21 * All Teams 46 12 55.0 33.3 64.8 1.4 2.5 3.9 1.2 2.3 0.4 1.0 0.8 5.1 2020-21 * DEN 30 9 51.3 0.0 61.1 1.3 1.5 2.8 0.5 2.0 0.4 0.7 0.7 3.5 2020-21 * CLE 16 18 58.2 33.3 68.6 1.6 4.4 6.0 2.5 2.8 0.5 1.4 1.2 8.2 2021-22 LAC 68 18 62.6 46.7 68.9 1.7 3.2 4.9 2.4 2.5 0.7 1.2 1.1 8.3 2022-23 NYK 82 20 53.5 21.6 67.6 2.5 4.0 6.5 1.2 2.6 0.6 0.8 0.8 5.0 2023-24 NYK 75 25 64.4 33.3 70.7 3.3 5.1 8.3 2.5 2.8 1.2 1.2 1.1 7.8 2024-25 OKC 6 30 57.4 0.0 62.5 2.7 9.7 12.3 4.2 3.5 0.7 2.2 1.5 13.3 Total 328 18 59.5 30.3 68.7 2.1 3.6 5.8 1.7 2.5 0.7 1.0 0.9 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.