GG Jackson ne reviendra qu’en 2025

Coup dur pour GG Jackson et les Grizzlies, puisque la franchise a expliqué que son jeune ailier allait encore manquer les six à huit prochaines semaines de compétition.

Dans le communiqué, il est pourtant écrit que l’intéressé « progresse bien » dans sa rééducation et qu’il reste « dans les temps » vis-à-vis de son calendrier de reprise. Sauf que l’on se souvient que, début septembre, il était mentionné « seulement » trois mois d’absence, pour un retour courant décembre et non pas en janvier voire en février comme annoncé maintenant.

Belle surprise du dernier exercice à Memphis (14.6 points et 4.1 rebonds de moyenne), GG Jackson s’était fait opérer pendant l’intersaison du pied droit, à cause d’une « fracture du cinquième métatarsien » (également connue sous le nom de « fracture de Jones ») contractée à l’entraînement.

À même pas 20 ans (il les fêtera mi-décembre), le 45e choix de la Draft 2023 avait été retenu dans la « All-Rookie Second Team » au printemps et il était désormais censé booster le banc des Grizzlies cette saison. Mais il nous faudra donc attendre 2025 pour le revoir à l’œuvre…

G.G. Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MEM 48 26 42.8 35.7 75.2 1.1 3.0 4.1 1.2 1.3 0.6 1.4 0.5 14.6 Total 48 26 42.8 35.7 75.2 1.1 3.0 4.1 1.2 1.3 0.6 1.4 0.5 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.