GG Jackson se casse le pied !

La saison n’a pas encore commencé que les Grizzlies sont déjà frappés par le sort… La franchise a annoncé que GG Jackson s’était fracturé le pied droit en s’entraînant du côté de Dallas. Le jeune ailier de Memphis (19 ans !) va passer sur le billard, et il manquera le « training camp » et sans doute le début de saison.

« Alors qu’il jouait au basket en dehors de Dallas le 27 août, après avoir tenté un layup contesté, Jackson II s’est mal réceptionné sur son pied droit », écrivent les Grizzlies dans un communiqué. « L’IRM a révélé une fracture du cinquième métatarsien du pied droit qui nécessite une intervention chirurgicale. »

Une franchise maudite

La « fracture du cinquième métatarsien » est aussi connue sous le nom de « fracture de Jones« , et concrètement, il s’agit d’une fracture située sur le dessus du pied, près du petit doigt. Dans le passé, quelques stars ont souffert de cette blessure, qu’il s’agisse de Kevin Durant, Brook Lopez ou encore CJ McCollum et JJ Jackson, et l’indisponibilité peut aller de six semaines à… six mois ! A titre d’exemple, JJ Jackson s’était blessé en juin 2022, et il était revenu sur les terrains mi-novembre.

Quoi qu’il en soit, il y a peu de chances que Jackson soit rétabli pour le début de saison, et c’est déjà un coup dur pour les Grizzlies, qui sortent d’une saison pourrie par les blessures (Morant, Clarke, Smart, Adams, Bane…). Nommé dans la Second All-Rookie Team, Jackson était la révélation de l’équipe la saison passée avec 14.8 points de moyenne !

G.G. Jackson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 MEM 48 26 42.8 35.7 75.2 1.1 3.0 4.1 1.2 1.3 0.6 1.4 0.5 14.6 Total 48 26 42.8 35.7 75.2 1.1 3.0 4.1 1.2 1.3 0.6 1.4 0.5 14.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.