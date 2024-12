Le MVP de la nuit | Nikola Jokic attendra pour dépasser Magic Johnson

« Prier« . C’est la réponse de Mike Malone en bord de terrain lorsque le journaliste de TNT lui demande comment il se prépare à laisser Nikola Jokic sur le banc pour le reposer.

C’était dans le deuxième quart-temps, et on sait que les Nuggets coulent en première période lorsque le « Joker » se repose. Confirmation cette nuit puisque les Nuggets ont affiché un différentiel négatif de -19 lorsque Nikola Jokic s’est reposé. Mais… cette fois, les Nuggets sont parvenus à renverser les Warriors pour s’imposer 119-115.

À leur tête, Jokic a encore été immense avec 38 points, 10 rebonds, 6 passes et 5 interceptions. Pas de triple-double pour le triple MVP, dont le compteur reste bloqué à 138, comme Magic Johnson. Au passage, c’est son 3e match avec 35 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 interceptions. Seuls James Harden et Larry Bird ont fait aussi bien dans l’histoire.

Sur le match en lui-même, le Serbe s’est comporté en patron dans le « money time » pour signer un 14-2. « Quand on termine une rencontre sur un 14-2, cela signifie qu’on a réussi des ‘stops’, qu’on a bien exécuté les systèmes et qu’on a marqué » explique Mike Malone. « Et Nikola sait que lorsqu’on en arrive à la fin de match, il va élever son niveau de jeu ».

Pourquoi inscrit-il autant de points ?

C’est ce qu’il fera effectivement avec un panier à mi-distance à 80 secondes de la fin, devant Stephen Curry, pour donner l’avantage aux Nuggets. Puis, c’est lui, qui met ses lancers-francs pour refroidir les Warriors. Sur cette période, Nikola Jokic inscrit 9 des 14 points de son équipe, et il délivre une passe décisive.

« On a réalisé quelques gros ‘stops’, surtout à la fin. Peut-être qu’on les a obligés à prendre des tirs difficiles et contestés » analyse Nikola Jokic, à propos de ce hold-up. « Je pense que la défense a été bonne dans ces dernières minutes, et c’est pour cette raison qu’on a gagné… On a quand même encaissé 115 points. Ces derniers matchs, on encaisse en moyenne 120 ou 119 points. Mais on a fait de grandes actions dans les moments-clés, surtout en défense, et peut-être que ça montre la voie à suivre. »

Interrogé sur sa moyenne de points, qui n’a jamais été aussi élevée en carrière, il a une explication : « La plus grande différence, c’est que je réussis plus de tirs à 3-points, et c’est pour ça que mes stats sont meilleures. Mais mon but reste de créer du jeu pour les autres. Je ne me concentre pas sur le fait de marquer davantage. »

Dans les faits, ça donne près de 30 points de moyenne avec plus de 50% à 3-points !