Les Pelicans ont intérêt à vite redécoller…

Il y a péril en la demeure chez les Pelicans, qui n’arrivent pas à se dépêtrer d’un début de saison cataclysmique, compliqué par les blessures à répétition de leurs joueurs cadres. Après avoir dû composer sans Dejounte Murray puis CJ McCollum en début d’exercice, ce sont aujourd’hui Brandon Ingram et Zion Williamson qui manquent à l’appel, et forcément c’est tout un collectif qui patauge.

En « back-to-back » à Atlanta lundi après avoir pris l’eau au Madison Square Garden face aux Knicks la veille, les coéquipiers de CJ McCollum ont encore concédé une défaite rageante, face à un effectif qui a quant à lui retrouvé ses forces en présence. Les soirs se suivent et se ressemblent donc, de quoi crisper un peu les principaux acteurs du vestiaire, alors que la franchise de Louisiane espérait jouer le Top 8 et se retrouve désormais au fond du trou.

« On n’est pas loin, mais il y a de la frustration, et c’est normal qu’il y en ait quand tu perds des matchs », concède Willie Green. « On veut faire tout notre possible pour aider l’équipe à gagner à nouveau. Il faut reconnaître aux gars qu’ils sont venus avec les bonnes intentions, ils ont joué dur et ils ont tout donné. Mais encore une fois, on échoue de peu, car on n’est pas capables de bien finir les quart-temps et de finir nos matchs par une victoire ».

Brandon Ingram attendu cette semaine

Avec 18 revers en 22 matchs et deux matchs compliqués à venir à la maison face aux Suns et au Thunder, les temps sont durs, même si le coach des Pelicans assure que ses joueurs avaient encore la tête à l’endroit.

« Ce sont des compétiteurs, évidemment que les joueurs ressentent cette pression », a-t-il ajouté. « Ils arrivent dans chaque salle avec la conviction qu’ils ont une chance de l’emporter. On veut des gars à qui donner un bon plan de jeu, qui font preuve de discipline et vont entrer sur le terrain avec l’amour de la compétition ».

CJ McCollum fait également en sorte de rester positif, estimant que le plus dur est passé pour les Pelicans, tandis que Brandon Ingram, touché au mollet depuis dix jours, pourrait revenir au jeu dès les prochains matchs. Pour rappel, le trio Murray-McCollum-Ingram n’a disputé qu’un seul match ensemble cette saison, le tout premier.

« Il faut qu’on aille de l’avant. Les gars commencent à revenir, et avec un roster au complet, on pourra se donner toutes les chances de gagner », a-t-il glissé. « Le talent, ça compte en NBA. Tu veux pouvoir avoir tes meilleurs joueurs sur le terrain, qu’ils puissent jouer autant qu’ils veulent et faciliter le boulot pour tout le monde ».

Mais si les choses ne s’améliorent pas et que la saison s’avère rapidement perdue, ça pourrait bouger, avec un Brandon Ingram qui devrait soit prolonger, soit être transféré d’ici la « trade deadline ».