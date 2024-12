Les Pelicans coupent déjà Elfrid Payton

Et si on vous disait que l’un des deux meilleurs passeurs de la saison sur un match était actuellement… sans contrat ? Incroyable mais vrai, puisque les Pelicans ont décidé de se séparer de Elfrid Payton, annonce la franchise.

Auteur de 21 passes décisives (mais aussi 14 points et 7 rebonds) il y a dix jours, un record qui sera battu le surlendemain par Trae Young, le meneur avait été relancé il y a deux semaines par New Orleans, alors privé de Dejounte Murray, CJ McCollum, Jose Alvarado ou encore Jordan Hawkins sur ses lignes arrières. Plus de deux ans après son dernier passage en NBA du côté de Phoenix…

À désormais 30 ans, Elfrid Payton se remet donc en quête d’une équipe mais, chez les Pelicans, il aura au moins eu l’opportunité de prouver qu’il avait encore sa place dans la ligue. Sans doute dans un rôle de remplaçant également capable de dépanner dans le cinq au besoin. Affichant des statistiques de 6.7 points, 6.9 passes, 3.4 rebonds et 1.4 interception sur sept matchs (à 50% au tir) sous les ordres de son ancien coéquipier du Magic, Willie Green.

Elfrid Payton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 82 30 42.5 26.2 55.1 1.3 3.0 4.3 6.5 2.4 1.7 2.5 0.2 8.9 2015-16 ORL 73 29 43.6 32.6 58.9 1.1 2.5 3.6 6.4 2.2 1.2 2.4 0.3 10.7 2016-17 ORL 82 29 47.1 27.4 69.2 1.1 3.6 4.7 6.5 2.2 1.1 2.2 0.5 12.8 2017-18 * All Teams 63 29 49.3 32.6 64.9 1.0 3.3 4.3 6.2 2.3 1.3 2.7 0.3 12.7 2017-18 * ORL 44 29 52.0 37.3 63.2 1.1 2.9 4.0 6.2 2.2 1.5 2.6 0.4 13.0 2017-18 * PHX 19 29 43.5 20.0 68.5 0.9 4.4 5.3 6.2 2.6 1.0 2.8 0.3 11.8 2018-19 NOP 42 30 43.4 31.4 74.3 1.2 4.1 5.2 7.6 1.9 1.0 2.7 0.4 10.6 2019-20 NYK 45 28 43.9 20.3 57.0 1.2 3.6 4.7 7.2 2.0 1.6 2.1 0.4 10.0 2020-21 NYK 63 24 43.2 28.6 68.2 1.0 2.4 3.4 3.2 1.8 0.7 1.6 0.1 10.1 2021-22 PHX 50 11 38.3 22.2 37.5 0.4 1.3 1.8 2.0 0.8 0.5 0.9 0.1 3.0 2024-25 NOP 7 21 50.0 0.0 50.0 0.7 2.7 3.4 6.9 1.4 1.4 2.9 0.4 6.7 Total 507 27 44.8 28.7 62.3 1.0 3.0 4.0 5.8 2.0 1.2 2.2 0.3 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.