Avec 21 passes, le revenant Elfrid Payton s’offre un record !

« L’histoire est folle, folle. Mais je sais que je ne suis pas fou. » Ainsi s’exprime Elfrid Payton à la sortie d’une performance majuscule dans la défaite des Pelicans sur le parquet des Pacers.

Alors qu’il a été rappelé par New Orleans il y a quelques jours, pour compenser la cascade de blessures à laquelle l’équipe fait face, le meneur de jeu a montré qu’il était bien plus qu’un bouche-trou.

« EP a été… fantastique. Sa capacité à créer des tirs de qualité pour ses coéquipiers, à contrôler le jeu… En défense, il est pugnace. Il peut défendre sur tous les postes au besoin. On est très, très reconnaissant de l’avoir dans notre groupe », s’enthousiasme son coach Willie Green, avec lequel il a joué à Orlando.

On le comprend à la sortie d’un match où Elfrid Payton a multiplié les bonnes lectures de jeu, sur les coupes de ses coéquipiers. Ou dans ses fixations en milieu de raquette pour mettre sur orbite ses intérieurs, le plus souvent le bondissant Yves Missi au alley-oop.

Ou pour transmettre vers ses shooteurs, dont CJ McCollum qui effectuait enfin son retour, tandis que Brandon Ingram était lui absent. Résultat : à la pause, le 10e choix de la Draft 2014 comptait déjà dix offrandes au compteur.

Une intégration express

Un total que le meneur, beaucoup plus discret dans ses deux premières sorties avec sa nouvelle équipe (7.5 points et 6 passes), a tout simplement… doublé par la suite ! Avec ses 21 passes décisives, en plus de 14 points (7/11 aux tirs) et 7 rebonds, il a explosé son précédent record en carrière à la passe (17) !

Comme il le dit, ce match, son premier dans la Grande Ligue depuis avril 2022 quand il évoluait aux Suns, « signifie beaucoup ». Pour mémoire, le meneur, aujourd’hui âgé de 30 ans, évoluait avec les Indiana Mad Ants en G-League. Ses stats dans l’antichambre de la Grande Ligue : 12.2 points, 9.6 passes et 5.2 rebonds par match. Pour lui, son intégration express au sein d’une franchise NBA n’a rien d’étonnant.

« C’est ma façon d’être naturellement et ma façon de jouer, de comment je vois le jeu. C’est facile pour les autres de graviter autour de moi. J’ai eu leur confiance rapidement, ils savent que j’essaie de leur générer des tirs faciles. On construit à partir de là, chaque jour, à l’entraînement. C’était plutôt rapide. Je fais de mon mieux pour parler sur le banc, dans le jeu, dès qu’on a un peu de temps », termine-t-il, conscient que c’est le moment pour se montrer.

Elfrid Payton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 82 30 42.5 26.2 55.1 1.3 3.0 4.3 6.5 2.4 1.7 2.5 0.2 8.9 2015-16 ORL 73 29 43.6 32.6 58.9 1.1 2.5 3.6 6.4 2.2 1.2 2.4 0.3 10.7 2016-17 ORL 82 29 47.1 27.4 69.2 1.1 3.6 4.7 6.5 2.2 1.1 2.2 0.5 12.8 2017-18 * All Teams 63 29 49.3 32.6 64.9 1.0 3.3 4.3 6.2 2.3 1.3 2.7 0.3 12.7 2017-18 * ORL 44 29 52.0 37.3 63.2 1.1 2.9 4.0 6.2 2.2 1.5 2.6 0.4 13.0 2017-18 * PHX 19 29 43.5 20.0 68.5 0.9 4.4 5.3 6.2 2.6 1.0 2.8 0.3 11.8 2018-19 NOP 42 30 43.4 31.4 74.3 1.2 4.1 5.2 7.6 1.9 1.0 2.7 0.4 10.6 2019-20 NYK 45 28 43.9 20.3 57.0 1.2 3.6 4.7 7.2 2.0 1.6 2.1 0.4 10.0 2020-21 NYK 63 24 43.2 28.6 68.2 1.0 2.4 3.4 3.2 1.8 0.7 1.6 0.1 10.1 2021-22 PHX 50 11 38.3 22.2 37.5 0.4 1.3 1.8 2.0 0.8 0.5 0.9 0.1 3.0 2024-25 NOP 3 27 56.0 0.0 50.0 0.7 4.3 5.0 11.0 3.0 1.7 3.7 0.0 9.7 Total 503 27 44.8 28.7 62.3 1.0 3.0 4.0 5.8 2.0 1.2 2.2 0.3 10.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.