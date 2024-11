Après 11 victoires de suite à domicile, les Cavaliers ont chuté dans leur antre, et ce sont les Hawks qui ont créé cet exploit. À leur tête, un Trae Young d’exception avec 20 points et 22 passes ! Certes maladroit (6 sur 18 aux tirs), le meneur All-Star signe un double double-double rare, doublé d’un record personnel à la passe.

« Il s’est projeté dans le match, et le plus important, c’est qu’il a simplement fait circuler la balle et forcer les gars à courir » a apprécié Quin Snyder. « Il a offert des opportunités à ses coéquipiers, et il a eu confiance en eux ».

C’est aussi lui qui a signé un 3-points assassin, depuis le logo, à deux minutes de la fin pour valider ce braquage, alors que les Cavaliers avaient compté jusqu’à 19 points d’avance. Dans le quatrième quart-temps, Trae Young distribue 8 passes décisives, dont deux pour De’Andre Hunter et une pour Dyson Daniels dans le « money time » !

Du sang-froid

« Je ne pouvais pas laisser tomber mon équipe deux fois de suite, et il fallait que je crée quelque chose » explique-t-il à propos de ce panier dingue. « Quand j’ai reçu la balle, il restait 10 secondes, et j’avais un peu de temps pour créer quelque chose. »

À ses côtés, De’Andre Hunter (26 points) s’est régalé de ses caviars : « C’est le plus petit sur le terrain, mais il voit vraiment bien le jeu. Il fait les passes dans le bon timing, et le plus souvent quand les gars peuvent shooter, et on a mis beaucoup de tirs ce soir. »

Pour Quin Snyder, les qualités de passeur de Trae Young restent sous-estimées, alors qu’il est le leader de la NBA dans ce secteur. Ses qualités de patron aussi. « J’ai beaucoup apprécié comment lui et nous avons réagi lorsqu’on était menés. On a gardé notre sang-froid, et c’est toujours une priorité chez lui. »

Même si Trae Young laisse pour l’instant le record de franchise à Mookie Blaylock, auteur de 23 passes face au Jazz en 1993. En revanche, il est le premier à atteindre la barre des 20 passes à deux reprises.