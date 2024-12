La LeBron 22 continue d’innover ! Comment pourrait-il en être autrement, quand Nike doit se réinventer depuis vingt ans pour mettre en lumière la 22e chaussure signature de LeBron James ? Après avoir inauguré la LeBron 21 sur le thème des perles des fonds marins, la LeBron 22 fait ses débuts sur un thème tout à fait différent, autour du jeu de société « Monopoly » démocratisé dans le monde par la société « Hasbro ».

Un premier coloris « Currency Monopoly » avait déjà illuminé la reprise de la NBA avec sa tige multicolore, arborant les différents billets de banque du jeu, voici une nouvelle version de la collaboration entre Nike et Hasbro avec un coloris « Token ». On retrouve une tige en bleu foncé, et pour les connaisseurs, c’est la même couleur que les « biens immobiliers » les plus chers du jeu (Rue de la Paix et Avenue des Champs-Elysées en France).

Des motifs gravés au laser complètent l’ensemble, sur lequel on retrouve également des finitions en doré, pour faire ressortir le « Swoosh » ou la signature du joueur au niveau du talon. L’étiquette « Monopoly » figure également sur l’empeigne, la languette et la semelle intérieure.

La LeBron 22 « Token » est disponible sur Basket4ballers au prix de 200 euros.