Les passions du King servent souvent d’inspiration pour créer de nouveaux coloris, de sa boisson préférée à sa marque de céréales en passant par son dessin animé favori et bien d’autres encore, tout y est presque passé ! Cette année, Nike démontre qu’elle n’est pas à court d’inspiration puisque LeBron James va profiter d’un coloris « Monopoly » pour habiller la LeBron 22, 22e édition de sa chaussure signature !

On était resté dans le classique jusque là avec une version « Team USA » ou une paire entièrement dorée pour la finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette fois, c’est donc le jeu phare de la marque Hasbro qui est mis à l’honneur.

Déjà porté en match par le King en personne, ce coloris ne passera pas inaperçu, avec son col et sa languette en rose sur laquelle figure le logo du jeu. La tige est quant à elle habillée de faux billets du jeu. L’ensemble est complété par une base grise tandis avec notamment un « swoosh » bleu, tandis que la semelle apparaît en vert, beige et violet. L’emballage et la boîte ont également été personnalisés aux couleurs du jeu Monopoly.

La LeBron 22 « Currency Monopoly » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 200 euros.