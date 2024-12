Les Celtics ne tremblent pas contre Miami

Double « back-to-back » dans le Massachusetts, pour les Celtics et le Heat qui s’étaient tous les deux inclinés la veille. Plusieurs absents majeurs à déplorer (Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Al Horford et Sam Hauser d’un côté ; Jimmy Butler, Nikola Jovic et Kevin Love de l’autre), mais Jaylen Brown (29 points), Payton Pritchard (25 points) et Derrick White (19 points, 8 passes, 6 rebonds) étaient quant à eux bien présents pour aider Boston à disposer aisément de Miami à la maison.

Après un premier quart-temps équilibré où les deux équipes passaient principalement par l’intérieur pour marquer leurs points (28-25), les Celtics ont commencé à se détacher dans le second, quand Payton Pritchard à 3-points et Jaylen Brown plus près du cercle ont appuyé sur l’accélérateur.

L’adresse extérieure des champions en hausse, l’écart a forcément grimpé (60-45). D’autant que ce n’est pas allé en s’arrangeant pour Tyler Herro et le Heat, toujours aussi maladroits après la pause, alors que Luke Kornet distribuait les contres et que Jaylen Brown enfonçait le clou, au large et dans la raquette (85-63).

À l’arrivée, après les derniers coups de canon de Derrick White et Payton Pritchard, auxquels Bam Adebayo répondait tant bien que mal, cela débouche sur un succès autoritaire de Boston (108-89), désormais victorieux de huit de ses neuf derniers matchs. Miami repasse de son côté dans le négatif, mais reste dans le Top 8 de l’Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réaction du champion. Leur série de victoires achevée la veille à Cleveland, les Celtics n’ont pas traîné pour se remettre en ordre de marche face à leur « meilleur ennemi » floridien. Jayson Tatum pas dans un grand soir, mais tout de même productif, les joueurs de Joe Mazzulla ont pu compter sur un trio Jaylen Brown – Payton Pritchard – Derrick White efficace pour obtenir ce succès, qui leur permet de rester dans la roue des Cavs au classement et de ne toujours pas connaître la défaite deux fois de suite cette saison. Fidèle à sa réputation à 3-points (19 paniers), Boston a surtout tenu Miami à 36% au tir (dont 23% derrière l’arc).

– Payton Pritchard ne refroidit pas. Si le Heat s’est vite calmé après son 7-0 pour lancer la partie, les Celtics sont eux montés en température pour prendre le contrôle de celle-ci : +15 à la pause et +22 à la fin du troisième quart-temps. À l’image de « PP », leur meneur remplaçant, qui est en train de prendre de l’avance depuis quatre matchs (24.5 points) dans la course au trophée de Sixième homme de l’année. Encore auteur d’un panier au buzzer du quart-temps, il n’en finit plus d’impressionner en sortie de banc et d’apporter cette étincelle dont ont besoin les champions en titre pour se détacher ou se réveiller dans le jeu.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.