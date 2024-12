Le MVP de la nuit | Victor Wembanyama encore plus fort dans le quatrième quart-temps

Avec 21 points à 7/12 au tir, 8 rebonds et 7 passes, on ne peut pas dire que Victor Wembanyama réalisait un mauvais match après trois quart-temps. Mais la pression de Domantas Sabonis sur ses prises de balle le gênait, et ses quatre « turnovers », dont certains très évitables, avaient visiblement agacé son coach, Mitch Johnson.

« J’ai trouvé qu’il avait eu des moments très pauvres dans les trois premiers quart-temps, au niveau des bases et d’un basket solide » lâchait d’ailleurs carrément l’entraîneur intérimaire.

Mais comme il l’expliquait récemment, « Wemby » apprend à utiliser un « interrupteur », qu’il active pour se concentrer encore davantage dans les moments clés. Et c’est ce qu’il a fait dans un quatrième quart-temps qu’il a dominé, avec 13 points à 4/5 au tir et 5/6 aux lancers-francs, 6 rebonds, 4 passes décisives et 2 contres !

Les Spurs désormais solides dans le « clutch »

« C’est une preuve de ce qu’il est, et de sa capacité de se concentrer, parce qu’il a été grand dans le quatrième quart-temps » continue Mitch Johnson. « Il a été dominant. Il est si bon mais quand il domine les bases : bien attraper les balles, faire les bonnes passes, faire tout ce qui est solide, c’est toujours spectaculaire. »

Interrogé sur la déclaration de son coach, le Français explique qu’il apprend à se servir des enseignements de la première mi-temps pour mieux briller dans la deuxième.

De quoi lui permettre d’être à son meilleur niveau dans le « money-time », en utilisant parfaitement les « switchs » défensifs des Kings et en lisant bien les aides, et aux Spurs d’être dans le bon wagon (11 victoires – 9 défaites) à l’Ouest en étant l’une des meilleures équipes dans le « clutch » cette saison, avec cinq victoires pour trois défaites dans les matchs où l’écart était de moins de cinq points dans les cinq dernières minutes.

Car il faut rappeler que l’an passé, San Antonio était l’une des pires équipes dans ces situations, seuls les Wizards et les Pistons faisant pire, en n’ayant gagné que 13 de ses 41 matchs qui s’étaient joués dans le « money-time »…

Victor Wembanyama Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 71 30 46.5 32.5 79.6 2.3 8.4 10.6 3.9 2.2 1.2 3.7 3.6 21.4 2024-25 SAN 16 32 47.4 33.8 86.8 2.1 7.9 10.0 3.1 1.9 1.3 3.5 3.6 23.4 Total 87 30 46.7 32.8 80.5 2.2 8.3 10.5 3.7 2.1 1.3 3.6 3.6 21.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.