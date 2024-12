Marcus Smart montre l’exemple chez les Grizzlies

Avec le tandem Haliburton-Mathurin à l’arrière, ainsi que Pascal Siakam et Myles Turner à l’intérieur, Indiana peut être une équipe difficile à manœuvrer.

Les Grizzlies ont bien failli en faire l’amère expérience hier, suite à un premier quart-temps catastrophique avec 45 points encaissés, avant de parvenir à prendre le meilleur au prix d’un bel effort collectif, huit joueurs de l’effectif de Taylor Jenkins ayant scoré 8 points et plus pour un succès final 136-121.

De retour depuis quatre matchs, Marcus Smart a apporté sa pierre à l’édifice en terminant à 16 points ainsi que 6 passes décisives en 23 minutes. Désormais placé en sortie de banc, le meneur vétéran est ainsi invité à donner le ton dans l’état d’esprit, lui qui avait pourtant pris l’habitude de démarrer régulièrement les matchs depuis six ans.

Taylor Jenkins a toutefois jugé que c’était la meilleure solution pour le bien de l’équipe, et pour l’instant, la méthode porte ses fruits et profite en plus à ses jeunes coéquipiers.

« Voilà ce qu’est un vétéran, un professionnel », a confirmé Ja Morant. « Voilà ce qu’il apporte à l’équipe. Bien sûr, il est dans une situation différente par rapport à ce qu’il a connu dans sa carrière, mais il accepte ça et il continue de pousser des gars comme Jaylen Wells, qui est dans le cinq, à être encore meilleur. Ensuite, il entre sur le terrain et fait la différence pour nous. C’est ça façon de gérer ça, on apprécie beaucoup ».

Le nouveau mentor de Jaylen Wells

La suite des événements a donné raison à Taylor Jenkins car même si Ja Morant a aussi fait son retour dans le même temps, Memphis en est désormais à six victoires de suite, et le collectif tourne à plein régime, à l’image du jeune Jaylen Wells qui tourne à 14 points par match depuis le début de cette belle série.

« C’est incroyable de le voir bosser, sa façon de venir à l’entraînement tous les jours pour travailler. Il ne parle pas beaucoup mais il écoute et il entend tout. Il joue avec confiance et ce dont on a besoin. On veut qu’il continue comme ça », avait récemment déclaré Marcus Smart au sujet du rookie des Grizzlies.

Sa façon de donner l’exemple facilite ainsi la tâche de son coach, Taylor Jenkins.

« Je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont il accepte ce nouveau rôle », a-t-il confié. « Quand un gars comme ça est prêt à faire ça, alors on peut voir les efforts que tous les autres sont prêts à fournir. Tant que c’est fait avec l’intention de gagner, on acceptera tout ce qu’il faut ».

La semaine va à présent être riche en émotions pour Marcus Smart avec un déplacement mardi soir à Dallas, d’où il est originaire comme Taylor Jenkins, et un autre samedi à Boston, où il a évolué pendant neuf ans.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.3 8.8 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.0 3.8 4.8 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.6 4.3 2.6 2.0 3.1 0.2 14.4 2024-25 MEM 11 21 39.1 32.1 86.2 0.9 1.5 2.5 4.3 1.8 1.4 1.9 0.5 10.0 Total 612 30 38.8 32.3 77.8 0.8 2.7 3.5 4.6 2.6 1.6 1.9 0.4 10.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.