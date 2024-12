Jared McCain un peu surpris de redevenir remplaçant

Jared McCain est une des rares satisfactions des Sixers, qui connaissent un début de saison totalement raté. Le rookie a enchaîné, notamment dans le cinq majeur, les bonnes performances, mais comme Tyrese Maxey et Paul George ont manqué des matches, des changements allaient devoir intervenir.

Face aux Pistons, « PG » revenait sur les parquets et Nick Nurse a donc fait un double choix : s’appuyer sur une raquette Andre Drummond – Guerschon Yabusele et placer Jared McCain sur le banc. Surprenant, non, de se passer de son rookie alors qu’il est si bon ?

« J’ai aimé le fait d’avoir une grande raquette contre Houston. J’ai aimé la taille et les rebonds de Drummond et Yabusele ensemble. Ce fut donc un facteur, ainsi que le retour de Paul George évidemment », se justifie le coach de Philadelphie, qui n’a pas vraiment profité de son duo d’intérieur, Andre Drummond se blessant après quatre minutes de jeu.

Accepter cette déception et « garder le cap »

Cette décision a porté ses fruits puisque les Sixers ont remporté leur duel face aux Pistons. L’ancien ailier des Pacers ou des Clippers était à l’aise aux côtés de Kelly Oubre Jr. et Tyrese Maxey et ces trois-là ont donné le ton en début de rencontre. Peut-être encore déçu de sa relégation, Jared McCain, lui, n’a pas pris un shoot de la première période…

« J’ai été un peu surpris mais, peu importe les circonstances, je dois en profiter. Peu importe comment les choses évoluent, je vais tout donner », répond-il, après avoir terminé cette rencontre avec seulement 7 points.

L’arrière peut se souvenir que, avant d’entrer dans le cinq majeur, il avait déjà brillé dans un rôle de remplaçant. Les trois matches joués avant sa première titularisation, il avait compilé 22.7 points de moyenne en 30 minutes. Mais c’est certain qu’avec le retour des blessés, et si l’infirmerie reste vide, son temps de jeu va un peu diminuer.

« Kelly Oubre Jr. m’a dit qu’il y aurait des hauts et des bas et qu’il faut rester calme, peu importe ce qu’il se passe », raconte le rookie. « Que je joue une, deux ou dix minutes, je dois garder le cap et savoir que mon temps viendra. »

Jared McCain Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 PHL 17 25 44.9 37.4 92.2 0.5 1.9 2.4 2.7 1.3 0.6 1.4 0.0 16.5 Total 17 25 44.9 37.4 92.2 0.5 1.9 2.4 2.7 1.3 0.6 1.4 0.0 16.5

