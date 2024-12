Les Mavericks savourent leur revanche face au Jazz

La défaite à Utah le 14 novembre avait laissé des traces chez les Mavericks. C’était, à l’époque, une quatrième défaite de suite et surtout, en défense, Luka Doncic et ses coéquipiers avaient commis d’énormes erreurs, notamment sur le shoot décisif de John Collins.

Deux semaines plus tard, les Texans étaient de retour en ville, sans Luka Doncic mais avec une dynamique bien plus positive dans le dos. Et ça s’est vu.

« On savait qu’on avait une revanche à prendre sur eux. Le dernier match ici, on aurait dû le gagner. On a utilisé cette motivation pour l’emporter », confirme Quentin Grimes.

Kyrie Irving décisif

C’est Kyrie Irving qui a fait la différence en dernier quart-temps, alors que le Jazz était encore un danger pour Dallas. Sept points du meneur de jeu, dans un 17-8, et les Mavericks repartent de Salt Lake City avec une septième victoire en huit matches.

« Il y a clairement des points communs avec le premier match contre eux : on a joué dur, on a bien commencé, leur public et la dynamique ont permis qu’ils reviennent dans le match », liste l’ancien meneur de Cleveland. « On devait alors répondre. Ils sont revenus, ont mis des paniers primés et les deux rencontres se sont jouées à pile ou face. »

Quentin Grimes le rappelle, son coéquipier n’est pas « Monsieur 4e quart-temps par hasard. On a confiance en lui ». Un compliment confirmé par Will Hardy qui précise que « parfois, Luka Doncic prend toute la place et on oublie ce qui fait de Dallas une très bonne équipe. J’ai autant peur de Kyrie Irving que de Luka ».