Tyronn Lue donne des nouvelles de Kawhi Leonard

Voilà près d’un mois et demi que la saison régulière a débuté et les fans des Clippers attendent toujours Kawhi Leonard. Sélectionné puis renvoyé par Team USA en pleine préparation des Jeux Olympiques de Paris 2024, le « go-to-guy » de Tyronn Lue a finalement déclaré forfait pour la reprise peu avant le début de la saison régulière pour soigner des douleurs récurrentes au genou.

Le double MVP des Finals se remet en forme dans l’ombre en attendant de pouvoir y voir plus clair. Il y a dix jours, le staff médical l’a autorisé à retrouver les parquets pour faire des exercices de tir. En marge de la dernière rencontre des Clippers, perdue sur le fil face à Minnesota, Tyronn Lue a consenti à en dire un peu plus.

« Il progresse bien. Il a été en mesure de retourner sur le terrain pour faire des exercices, ce qui est une bonne chose pour nous. Donc il continue de cocher des cases et on s’assure qu’il fasse les bonnes choses. Ses entraînements sont très bons, et on fait aussi en sorte qu’on ne le laisse pas passer à l’étape suivante jusqu’à ce que tout soit validé. Donc notre staff médical a aussi fait du super travail afin qu’il puisse être à 100% lorsqu’il reviendra », a-t-il ainsi déclaré.

Les félicitations au reste du groupe

Le coach a également donné des nouvelles de l’état d’esprit de Kawhi Leonard, plutôt emballé par ce qu’il voit des Clippers en son absence depuis le début de saison. L’occasion pour Tyronn Lue de féliciter ses joueurs par la voix de son leader, alors que les Clippers font partie des meilleures défenses de la ligue sur ce début de saison.

« Il est très enthousiaste, de voir comment on joue jusqu’à présent, en particulier de l’attention qu’on porte aux détails en défense. Il est très content de nos nouveaux joueurs aussi et simplement de la façon dont on se bat et de comment on joue. Il faut savoir gagner de manière différente chaque nuit, et nos gars sont habitués à ça ».

Malgré le fait que son meilleur scoreur actuel, Norman Powell, a également dû rejoindre l’infirmerie, Tyronn Lue savoure ainsi de voir son équipe dans le bon wagon, à la 9e place de l’Ouest avec 12 victoires pour 9 défaites.

« Je dirais, les victoires ! Kawhi Leonard étant blessé depuis vingt matchs, et Norman Powell depuis cinq matchs alors qu’on joue de très bonnes équipes, d’être là où on est, ça en dit beaucoup à propos de nos gars dans le vestiaire. Ces gars se battent et jouent dur pour moi et notre staff, chaque soir. On a encore beaucoup de chemin à faire, mais je suis assez content de là où nous sommes actuellement, au regard des circonstances ».

Après la frustration de la défaite à Minnesota, les protégés de Steve Ballmer vont avoir quatre matchs à domicile pour se remettre sur pieds, face aux Nuggets ce soir, puis Portland, Minnesota à nouveau et enfin Houston.

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.9 2.6 1.9 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.7 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.5 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 1.0 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.9 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 Total 696 32 49.9 39.1 86.2 1.2 5.2 6.4 3.1 1.7 1.7 1.6 0.7 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.