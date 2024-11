Adidas accompagne Derrick Rose à la Simeon Career Academy

A l’instar de Jordan Brand récemment avec l’équipe d’AAU de Trae Young, et d’autres stars NBA, adidas a décidé d’accompagner Derrick Rose en sponsorisant la Simeon Career Academy, le lycée où a étudié le MVP 2011. Cette collaboration débute avec le lancement de la saison ce 30 novembre, et les équipes masculines et féminines de basketball de Simeon porteront de nouveaux maillots arborant le logo de Derrick Rose ainsi que celui d’adidas.

« Ce lycée, c’est là que tout a commencé pour moi, et c’est pour cette raison que je suis ravi d’annoncer la première ‘Rose School’ avec la Simeon Career Academy. Ces fondations m’ont façonné en tant que joueur et en tant que personne », réagit Rose. « Mais ce n’est pas juste une question de basketball — il s’agit de créer des opportunités, d’inspirer la prochaine génération et de montrer aux jeunes athlètes qu’ils peuvent accomplir leurs rêves. »

Le 4 janvier prochain, les Bulls lui rendront hommage lors de leur match contre les Knicks, et avant cette rencontre, Rose visitera la Simeon Career Academy pour rencontrer les étudiants.