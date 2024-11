Trae Young quitte adidas pour Jordan Brand

« Free agent » sur le marché des équipementiers depuis quelques semaines, Trae Young a décidé de quitter adidas pour rejoindre Jordan Brand. Selon Boardroom, le meneur des Hawks s’est engagé pour plusieurs saisons, et il sera l’une des têtes d’affiche de la Air Jordan 39. Un modèle qu’il porte depuis quelques semaines, et le partenariat est désormais officiel.

« Cette marque incarne le basket, le style, l’envie de gagner de gagner et le désir d’être un grand joueur », a déclaré Trae Young à Boardroom. « Je suis très enthousiaste à l’idée de rejoindre la famille et de me mettre au travail. Pour moi, il s’agit de placer la barre pour les gens qui viennent après nous… Je suis reconnaissant à MJ d’avoir fait cela pour des gens comme moi. Mon but est d’essayer de perpétuer cet héritage pour les jeunes, y compris mon frère, qui viendra après moi. »

Un partenariat chez les jeunes

Selon nos confrères, la marque a prévu de lui préparer un modèle exclusif, sans que ce soit pour autant une chaussure signature. Autre information : la marque Anta s’était positionnée pour le signer.

Pour le convaincre, Jordan Brand a joué la « corde sensible » puisque la marque équipe depuis 2018 son ancienne fac’ d’Oklahoma, et elle a décidé de sponsoriser son équipe AAU avec des dotations pour les jeunes joueurs de son équipe.

« Oklahoma est devenue une école Jordan Brand en 2018, juste après que je me sois inscrit à la Draft », se souvient Trae Young. « À l’époque, je m’étais dit que j’aurais aimé avoir la chance de porter le Jumpman à l’université. Désormais, la boucle est bouclée. »