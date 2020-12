Trae Young prolonge avec adidas et aura sa ligne signature

Et de cinq ! Après Damian Lillard, Derrick Rose, James Harden et Donovan Mitchell, c’est au tour de Trae Young d’avoir droit à sa chaussure signature chez adidas.

La marque a officialisé la nouvelle mercredi soir dans un tweet, en précisant que la Trae Young 1 sera disponible en 2021. Sur le visuel de l’annonce, on découvre aussi un logo personnel au joueur, qui mêle les deux lettres de ses initiales.

Nick De Paula (ESPN) précise que le meneur des Hawks a signé une prolongation de contrat sur plusieurs années avec la marque aux trois bandes. Évidemment, Young est ravi.

« Je suis super heureux. C’est un rêve qui devient réalité. J’en rêvais quand j’étais enfant et que je notais des petits objectifs dans ma chambre. Mettre des chaussures signature et rêver d’être ce genre de joueur« , a-t-il expliqué à l’émission The Jump. » Je suis très impliqué. Je veux que cette chaussure me représente. »