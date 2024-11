Chose promise, chose due, Ja Morant s’est mis à défendre

À Memphis, la défense est dans l’ADN de la franchise depuis l’époque du « Grit and Grind »« , et on se souvient qu’en 2013, les Grizzlies avaient placé trois joueurs dans les All-Defensive Teams avec Marc Gasol comme Meilleur défenseur de l’année, accompagné de Mike Conley et Tony Allen.

Plus d’une décennie plus tard, Jaren Jackson Jr. a repris le flambeau avec un titre de Defensive Player Of The Year en 2023, et il est épaulé de Marcus Smart, son prédécesseur en 2022.

À la tête de l’équipe, Ja Morant s’est promis de les aider et cette nuit, il a montré des signes d’amélioration face à Dejounte Murray, limité à 6 sur 17 aux tirs.

« Évidemment, tout le monde sait ce que je peux faire en attaque avec mes qualités athlétiques et tout ça… Je pense que ça peut aussi se traduire du côté défensif » estime ainsi le meneur de Memphis.

Taylor Jenkins ne l’a jamais vu comme ça

Recruté pour être le leader défensif des bases arrières, Marcus Smart apprécie que son leader montre l’exemple.

« Tu ne peux pas le cibler, » constate l’ancien pitbull des Celtics. « Quand tu as un joueur avec ses compétences offensives capable d’apporter les mêmes compétences et la même intensité en défense, ça déstabilise les autres équipes … On adore ça. »

Pour Taylor Jenkins, qui n’a jamais cessé d’être derrière son dos, c’est un nouveau Ja Morant. « En six ans, je ne l’ai jamais vu aussi bon en défense ! C’est quasiment chaque soir, et il fournit de gros efforts sur les un-contre-un ». Et voilà comment Memphis reste sur cinq victoires de suite pour grimper à la 4e place de la conférence Ouest.