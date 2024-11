Bourreau des Knicks, Quentin Grimes remercie… Tom Thibodeau

Quentin Grimes n’avait plus dépassé les 20 points dans un match officiel NBA depuis près de 600 jours (598 pour être précis), et il n’a pas choisi n’importe quelle occasion pour retrouver des sensations. L’arrière a été un des grands artisans de la victoire des Mavericks mercredi contre les Knicks, l’équipe avec laquelle il avait disputé ses deux premières saisons et demi en NBA. Le cas classique d’un match « revanche » ? Quentin Grimes assure que non, et garde même de bons souvenirs de son passage à New York malgré une fin d’aventure plus compliquée.

« Je n’avais pas réellement de motivation supplémentaire pour être honnête » a clamé Quentin Grimes, auteur de 21 points et 7 rebonds dans le large succès de Dallas 129-114. « Je suis juste assez habitué à leurs systèmes en défense comme en attaque. »

La montée en puissance sans Luka Doncic

Toujours privés de Luka Doncic, les Mavs se sont appuyés sur Quentin Grimes, convaincant après un petit temps d’adaptation à sa nouvelle franchise. « Jason Kidd essayait de trouver des compositions et des ajustements de ce genre, je savais que cela allait finir par marcher de soi-même. C’est une longue, longue saison. Donc je veux faire sentir mon impact sur le jeu, un peu comme je le faisais à New York. »

L’ancien joueur des Pistons tourne ainsi à 11,6 points à 48,3% au tir, 41,9% à 3-points, 5,3 rebonds et 3 passes décisives sur ses sept dernières sorties, le tout en étant fréquemment assigné en défense sur le meilleur joueur extérieur adverse. Un niveau de jeu qu’il explique en partie par les leçons apprises au côté de l’exigeant Tom Thibodeau. « Le mérite lui en revient » a-t-il assuré après la rencontre. « Il m’a donné beaucoup de missions compliquées en début de carrière et j’ai l’impression d’avoir pu acquérir une bonne compréhension sur la manière de défendre sur des All-Stars. Cela me motive. »

Mission réussie mercredi avec un 4/12 pour les attaquants des Knicks face à lui, Mikal Bridges et Josh Hart en tête (2/7 à eux deux). Le possible retour prochain de Luka Doncic, qui doit être de nouveau examiné dans les prochaines heures de sa blessure au poignet, devrait repousser Quentin Grimes sur le banc. Mais le joueur de 24 ans a marqué des points dernièrement, à l’image d’autres recrues estivales comme Naji Marshall ou Spencer Diniwiddie. Pas anodin, alors qu’il sera en fin de contrat au terme de cet exercice et pouvait donc être de nouveau être une monnaie d’échange d’ici à la trade deadline.

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.5 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 2024-25 DAL 16 18 44.2 38.1 80.0 0.6 2.9 3.4 1.4 1.6 0.5 0.6 0.2 6.0 Total 184 23 42.9 37.1 77.4 0.5 2.1 2.6 1.5 1.9 0.7 0.7 0.3 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.