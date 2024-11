« Regardez tous ces poils blancs ! Mais je ne suis pas vieux, je suis toujours en forme. »

James Harden peut s’amuser en interview d’après-match. Le meneur de jeu des Clippers vient de réaliser une véritable démonstration face aux Wizards, avec 43 points à 13/22 dont 7/11 de loin, plus 7 passes.

Surtout, il l’a fait en 32 minutes, avec une première mi-temps à 31 points à 11/15 au tir et 5 passes. De quoi pouvoir ensuite tranquillement gérer la deuxième mi-temps, et tout de même signer son 102e match en carrière à plus de 40 points, la 4e marque de l’histoire, derrière Wilt Chamberlain (271), Michael Jordan (173) et Kobe Bryant (122).

C’est ainsi la 29e fois de sa carrière qu’il signe plus de 30 points sur une mi-temps, pour s’emparer seul du record dans la catégorie en laissant Kobe Bryant (28) derrière lui. Même s’il faut noter que le « play-by-play » n’est arrivé qu’en 1996 dans les stats NBA et qu’on ne peut donc pas avoir les chiffres par quart-temps et mi-temps pour les performances antérieures. D’où l’absence de Wilt Chamberlain dans ce classement…

La spirale négative, mais pas encore toxique, des Wizards

En tout cas, pour Bilal Coulibaly, premier défenseur sur « The Beard », la soirée fut un cauchemar.

« Il essayait de provoquer des changements défensifs, il essayait de mettre des stepbacks » explique le Français. « Il les a mis et il n’y a donc pas grand-chose à faire quand c’est le cas. »

Le sophomore a bien essayé d’orienter son adversaire vers sa main droite, mais James Harden a beaucoup trop facilement réussi à revenir vers la gauche. De quoi faire plonger les Wizards dans les tréfonds de la conférence Est, et même de la NBA, avec cette 13e défaite consécutive. Pour un bilan actuel de 2 victoires pour 15 défaites…

« Il est encore très, très tôt, mais faire face à une telle adversité en début de saison, ça pue et ça fait mal », confie Corey Kispert. « Et cela met à l’épreuve la culture mise en place … Il y a encore beaucoup de positivité dans la salle et d’encouragements. Même si la situation est difficile, elle n’est ni toxique ni insupportable. »