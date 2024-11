Jeremy Sochan bientôt de retour pour les Spurs

C’est un retour que les Spurs attendent impatiemment. Décimés par les blessures entre les indisponibilité de Victor Wembanyama, Devin Vassell, Tre Jones et Jeremy Sochan durant le premier mois de la saison régulière, les joueurs de San Antonio devraient bientôt retrouver l’ailier américano-polonais.

Éloigné des terrains depuis la défaite face aux Clippers, le 4 novembre dernier, en raison d’une blessure au pouce ayant nécessité une opération, Jeremy Sochan est dans les « starting blocks » pour un retour à la compétition.

« Ce n’est plus qu’une question de jours, pas de mois », a déclaré le n°9 de la Draft 2022 avant la rencontre des Spurs contre les Lakers. « Depuis la semaine dernière, j’ai envie de jouer mais je dois rester patient et m’efforcer à suivre le protocole (médical) ».

Un début de saison de qualité

Aucune date de retour précise n’a été communiquée mais le coach intérimaire des Spurs, Mitch Johnson, a souligné que Jeremy Sochan pourrait bel et bien « être en avance sur son calendrier (de reprise) », en précisant que le joueur de 21 ans faisait « un excellent travail » pour rester en forme et ré-attaquer la saison comme il avait abordé les sept premiers matchs (15.4 points à 51.2 % de réussite aux tirs, 7.7 rebonds et 3 passes).

« J’en rigole parfois avec mes entraîneurs en disant que c’est une sorte de deuxième pré-saison pour que je puisse devenir meilleur, plus fort, plus rapide », affirme-t-il. « C’est ennuyeux (de devoir rester sur le côté), mais je suis en train de revenir donc c’est la chose la plus importante ».

Jeremy Sochan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 SAN 56 26 45.3 24.6 69.8 1.7 3.6 5.3 2.5 2.5 0.8 1.7 0.4 11.0 2023-24 SAN 74 30 43.8 30.8 77.1 1.9 4.6 6.4 3.4 2.3 0.8 1.9 0.5 11.6 2024-25 SAN 7 29 51.2 25.0 68.0 2.4 5.3 7.7 3.0 3.0 1.0 2.3 0.4 15.4 Total 137 28 44.8 28.4 73.3 1.8 4.2 6.0 3.0 2.4 0.8 1.8 0.5 11.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

De notre correspondant à San Antonio (États-Unis).