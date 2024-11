Stephon Castle continue de prendre du galon

Mitch Johnson, le coach intérimaire des Spurs, n’était pas content de la première période de ses troupes face au Jazz. Mais nul doute qu’il a aimé la performance de Stephon Castle avant la pause.

Le rookie des Spurs avait en effet inscrit 16 points, pour seconder les 24 de Victor Wembanyama. Les deux jeunes Spurs ont ainsi marqué 40 des 66 premiers points de San Antonio.

Sa seconde période fut moins aboutie, avec de la maladresse et des fautes commises. Mais avec 23 points à 9/20 au shoot, 5 passes et un seul ballon perdu, il a fait son meilleur match de la saison dans cette victoire, avec celui contre… Utah, le 9 novembre dernier (23 points déjà).

« C’est un jeune homme mature qui continue de montrer qu’il est prêt pour tout ça. Il va continuer de grandir, de faire des erreurs de débutant, mais sa confiance et son approche sont inébranlables », se réjouit Mitch Johnson.

Rester confiant malgré l’adresse fluctuante

Surtout quand il trouve la cible dès le début de rencontre. Ses deux premières tentatives à 3-pts sont rentrées, donc forcément, ça donne un coup de boost.

« Tous me disent que, même si ça ne rentre pas, ça ne doit pas entamer ma confiance », explique Stephon Castle. « Je dois être prêt pour le suivant. Mais voir le premier tir rentrer, c’est clair que ça donne de la confiance. »

Le meneur de jeu est titulaire depuis onze matches maintenant, et sur les dix derniers, il a toujours inscrit au moins 10 points et tourne ainsi à 16.1 points et 5 passes de moyenne sur cette séquence. De quoi le placer parmi les meilleurs rookies de la saison après un mois de compétition.

Stephon Castle Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 SAN 17 26 39.4 28.1 72.5 0.7 1.9 2.6 3.6 1.5 0.8 1.7 0.4 10.9 Total 17 26 39.4 28.1 72.5 0.7 1.9 2.6 3.6 1.5 0.8 1.7 0.4 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.