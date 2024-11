Un deuxième quart-temps de rouleau-compresseur pour les Celtics

Jeff Van Gundy n’arrêtait pas de s’agiter sur le banc des Clippers, alors que Tyronn Lue était dépité au moment de prendre son premier temps-mort du deuxième quart-temps. Il faut dire que son équipe venait d’encaisser un troisième 3-points en moins d’une minute, l’écart atteignant +14 pour les Celtics (36-22).

Et c’était loin d’être fini pour Los Angeles, qui allait finalement prendre 12 paniers à 3-points dans ce deuxième quart-temps, un record égalé sur un quart-temps car les Warriors, les Kings et les Blazers l’avaient déjà fait.

Sur le plan du jeu, les hommes de Joe Mazzulla n’ont pourtant rien fait de fou, mais en exploitant rapidement les bons décalages, ils ont converti 17 de leurs 24 tirs en 12 minutes, à 12 sur 17 derrière la ligne à 3-points. Dans le détail, ça donne 4/4 pour Derrick White, 3/4 pour Jaylen Brown, 3/5 pour Payton Pritchard, 1/3 pour Jrue Holiday et 1/1 pour Sam Hauser. De quoi s’offrir la deuxième meilleure marque sur un quart-temps de l’histoire, avec 51 points inscrits, derrière les 55 points des Warriors et des Grizzlies…

Une « 3&D Team » au complet

« J’ai juste eu l’impression qu’on jouait sur un bon rythme » explique Payton Pritchard, à l’origine de cette explosion offensive. « Après des tirs réussis ou ratés, on repartait vite, sur nos zones. Et j’ai le sentiment que lorsqu’on joue vite comme ça, on obtient de très bons tirs, et le rythme devient incroyable. »

Il devient surtout intenable pour les adversaires car les Celtics ont la première « 3&D Team » de l’histoire, avec un ensemble de joueurs qui défendent et shootent à 3-points.

Après la rencontre, Tyronn Lue regrettait ainsi surtout les 3-points sur jeu rapide, en particulier de Payton Pritchard, car ce sont ceux qu’il faut absolument éviter, pour ne pas donner de rythme à Boston.

« Il faut avoir conscience qu’ils vont mettre des tirs compliqués » résume le coach de Los Angeles. « Il faut avoir conscience qu’ils vont prendre des tirs dingues et qu’ils vont en réussir. Il faut être capable d’encaisser ça, de rester concentré. On peut pas les autoriser à nous briser, quand ils mettent trois ou quatre tirs à 3-points alors que la défense est en place. Il n’y a rien de faire de plus contre ça, il faut continuer de jouer car on on sait qu’ils vont prendre 50 tirs à 3-points. Si on peut résister, si on peut éviter les 3-points faciles, notamment sur jeu rapide et qu’on les force à jouer sur jeu placé, alors on a nos chances. »