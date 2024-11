Ja Morant, comme s’il n’était jamais parti

S’il subsistait un doute, il s’est complètement envolé : la hanche de Ja Morant va beaucoup mieux. À l’infirmerie pendant huit matchs, le meneur des Grizzlies a signé son retour au jeu par une prestation très convaincante. Il a ainsi terminé meilleur marqueur dans la large victoire de Memphis contre Portland, avec un sixième double-double de la saison en prime (22 points et 11 passes décisives), le tout en à peine 23 minutes de jeu. Surtout, il n’a pas semblé avoir besoin du moindre temps pour retrouver toutes ses sensations, avec une prestation ultra spectaculaire, comme à son habitude.

Son dunk, deux minutes après le début du deuxième quart-temps, restera comme une des actions de la nuit, pour une photo magnifique, tout en puissance et en détente : du pur Ja Morant en somme. « Ce sera mon dunk de l’année alors vous avez intérêt à être heureux » s’est-il amusé.

Il électrise l’attaque

Et ce n’était que le début du « Ja-Man Show », entre lay-up acrobatiques, et passes superbes. Sur une action similaire à celle du dunk trois minutes plus tôt, il arrive lancé pleine vitesse en transition. Cette fois, Robert Williams III vient fermer l’accès au cercle, mais libère Brandon Clarke que Ja Morant trouve d’une passe dans le dos, et à l’aveugle. Le symbole d’une prestation aussi aboutie qu’électrisante.

« Je sais que vous devez toujours être prêt quand vous jouez avec Ja, vous devez toujours avoir les mains prêtes » a expliqué Brandon Clarke après la rencontre. « La différence est énorme quand il est sur le parquet. Cela change tout. Il sait comment vous trouver et faire tourner notre attaque. Il rend chaque match amusant à jouer. » « Je me suis bien senti » a confirmé Ja Morant. « J’ai le sentiment d’avoir bien joué. »

Une autre dynamique pour les Grizzlies

Difficile de lui donner tort avec son ratio +/- de +22, le meilleur de Memphis, durant ses 23 minutes sur le parquet. Et si Scotty Pippen Jr avait fait mieux que tenir le choc durant son intérim comme meneur titulaire, les Grizzlies sont une toute autre équipe avec leur All-Star apte au combat. Six joueurs ont terminé à au moins 10 points, dont 21 pour Jaren Jackson Jr, bénéficiaire de l’autre passe du soir signé Ja Morant, pour un joli alley-oop.

« Quand on a notre ‘Big Three’, c’est différent » a résumé Santi Aldama, auteur d’un record en carrière avec 17 rebonds, en sortie de banc. « C’est plus facile de jouer ainsi. Avoir Ja de retour, rien que l’énergie, l’attraction qu’il a sur les défenses, c’est complètement différent. »

Les Grizzlies ont été aussi bien aidés par des Blazers qui n’y ont jamais trop cru, ne menant pas la moindre seconde du match. Le mérite en revient aux joueurs locaux, qui menaient déjà 8-0 après 90 secondes de jeu, huit points sur lesquels Ja Morant était à chaque fois impliqué, sans le moindre round d’observation.

« Je voulais être sûr d’être en jambes pour mon retour » a insisté le meneur, qui a reçu les louanges de son coach Taylor Jenkins sur la gestion de son passage à l’infirmerie.

« Il travaille comme un acharné » a estimé le technicien. « Son implication même quand il ne peut pas jouer… La semaine dernière était une des meilleures que je l’ai vu faire. Il est présent pour ses coéquipiers, il reste vocal dans le vestiaire, durant les sessions vidéo. On parlait déjà il y a deux semaines de ce qu’il faisait bien, ce qu’il pouvait améliorer, ce qu’on pouvait mieux faire en tant qu’équipe et il en parlait tout de suite à ses coéquipiers au fil des matchs. Il aime le jeu, il a fait le boulot, alors je ne suis absolument pas surpris de voir l’impact qu’il a eu dès son premier match. »

Prochaine étape pour Ja Morant, augmenter petit à petit sa limite de minutes, alors que Taylor Jenkins a évoqué une approche « intelligente » plutôt que « restrictive » du temps de jeu de son joueur vedette.