C’est désormais un classique, Under Armour présente chaque année un coloris « Dub Nation » qui porte fièrement les couleurs de la franchise de Golden State, que Stephen Curry contribue grandement à faire briller depuis maintenant quinze ans !

La Curry 12 ne pouvait pas échapper à la règle, comme ça avait été le cas de la Curry 1 lors de sa sortie, il y a bientôt dix ans, avec un modèle principalement blanc, bleu et jaune. On retrouve ici une tige entièrement noire assortie de jaune sur la partie extérieure avant et de bleu au niveau du talon. Un dégradé passant du jaune au bleu complète la semelle UA Flow où ressort également le logo du joueur, en noir et jaune, qui apparaît également sur la languette. Enfin, la signature du joueur se trouve toujours sous le milieu du pied, en jaune sur fond noir.

La bonne nouvelle, c’est que la Curry 12 « Dub Nation » est déjà disponible sur Basket4Ballers, au prix de 150 euros. C’est déjà le quatrième coloris disponible en France. A noter que l’opération « Black Friday » vous permet de bénéficier d’une réduction de 10 euros dès 100 euros d’achat.