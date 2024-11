Le cinq majeur de la semaine | Giannis Antetokounmpo ramène les Bucks vers les hauteurs

Cette semaine, direction l’Est pour notre cinq majeur de la semaine, avec cinq joueurs issus de la conférence…

Giannis Antetokounmpo est sans doute le plus évident, avec les quatre victoires en quatre matchs des Bucks, revenus dans le Top 6 de l’Est. Impossible également de ne pas inclure Franz Wagner, brillant avec le Magic en l’absence de Paolo Banchero, et qui se dirige tout droit vers sa première cape de All-Star !

On continue de piocher à l’Est, avec Jimmy Butler, particulièrement impliqué et décisif dans les deux succès de Miami, mais également Jayson Tatum. Certes, Jaylen Brown a été un peu plus efficace offensivement, mais « JT » a marqué les esprits lors de la rencontre face aux Cavaliers.

Enfin, c’est Jalen Brunson qui conclut ce cinq majeur de la semaine, notamment grâce à son match chez les Suns.

Jalen Brunson

2 victoires – 1 défaite

28.3 points de moyenne à 48% à 3-points et 9.7 passes

Jimmy Butler

2 victoires – 0 défaite

31.5 points de moyenne à 66% de réussite, 9.5 rebonds et 5.5 passes

Franz Wagner

3 victoires – 1 défaite

28.3 points de moyenne à 49% de réussite, 6.5 rebonds et 8.3 passes

Jayson Tatum

3 victoires – 0 défaite

25.0 points de moyenne à 40% de réussite, 9.7 rebonds et 6.3 passes

Giannis Antetokounmpo

4 victoires – 0 défaite

32.5 points de moyenne à 61% de réussite, 10.8 rebonds et 7.3 passes

