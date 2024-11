Team USA, un pont pour le retour de Robert Covington en NBA ?

Lorsqu’il a reçu le coup de fil, Robert Covington admet avoir été « choqué ». Team USA venait de le convier à participer à une nouvelle fenêtre de qualification à l’AmeriCup avec la sélection américaine.

« J’ai été choqué parce que je sais qu’il y a beaucoup de gens qui auraient pu être dans cette position. Mais en même temps, je suis un super joueur, une super personne, un super vétéran, et quelqu’un dont les gens peuvent vraiment s’inspirer », affiche-t-il (modestement) auprès d’HoopsHype.

Face à Porto Rico, l’ancien joueur des Sixers a signé 15 points et pris 9 rebonds. De quoi se remettre en rythme après n’avoir pas réussi à décrocher une nouvelle opportunité avec une franchise NBA cet été.

« Pendant un moment, c’était frustrant de ne pas savoir, l’incertitude de tout et de me mettre dans la tête que je devais travailler et que les opportunités ne se présentaient pas comme je le souhaitais », décrit le joueur de 33 ans.

Gêné par son genou la saison dernière, Robert Covington dit s’être montré « patient ». « J’ai pris mon temps, je me suis rétabli, je me suis préparé à tout et j’ai gardé ma tranquillité d’esprit, parce que beaucoup de choses n’avaient pas de sens pour moi », poursuit-il sans être plus explicite.

Il a souffert avec les Clippers

Plus loin dans l’interview, il admet toutefois que la situation la plus difficile à laquelle a il été confronté était son passage aux Clippers. Après son arrivée des Blazers au cours de la saison 2021/22, il avait bien démarré avec 10 points de moyenne. Avant de voir son rôle être réduit dans les mois suivants.

« Le temps de jeu et le fait de ne pas savoir si j’allais jouer. C’est ce qui a été le plus difficile, mais je l’ai accepté et j’ai attendu ma chance, et quand elle s’est présentée, j’étais prêt », juge celui qui a été impliqué dans l’échange pour James Harden en début de saison dernière. Mais l’échantillon de matchs disputés l’an dernier avec les Sixers était trop faible pour convaincre une nouvelle équipe l’été dernier.

Aujourd’hui, Robert Covington se tient prêt à apporter ce qui a fait sa marque de fabrique dans la Grande Ligue : « Quelqu’un qui peut apporter de l’énergie en défense, qui peut espacer le jeu, faire tourner le ballon, faire les petites choses qui n’apparaissent pas sur la feuille de stats. »

En attendant une nouvelle opportunité, il avance l’esprit tranquille avec la sélection américaine qui va affronter les Bahamas : « Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer avec Team USA, je serai prêt à saisir la prochaine occasion qui se présentera. »

Robert Covington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 HOU 7 5 42.9 36.4 0.0 0.3 0.4 0.7 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 2.3 2014-15 PHL 70 28 39.6 37.4 82.0 0.9 3.6 4.5 1.5 2.7 1.4 1.8 0.4 13.5 2015-16 PHL 67 28 38.5 35.3 79.1 1.0 5.3 6.3 1.5 3.5 1.6 2.1 0.6 12.8 2016-17 PHL 67 32 39.9 33.3 82.2 1.4 5.1 6.5 1.5 3.0 1.9 2.0 1.0 12.9 2017-18 PHL 80 32 41.3 36.9 85.3 0.7 4.7 5.4 2.0 3.0 1.7 1.6 0.9 12.6 2018-19 * All Teams 35 34 43.1 37.8 76.4 0.8 4.7 5.5 1.3 3.6 2.1 1.3 1.3 13.3 2018-19 * MIN 22 35 43.3 37.2 77.3 1.0 4.8 5.7 1.5 3.7 2.3 1.1 1.1 14.5 2018-19 * PHL 13 34 42.7 39.0 73.9 0.5 4.6 5.2 1.1 3.5 1.9 1.7 1.8 11.3 2019-20 * All Teams 70 31 42.2 33.5 79.8 0.9 5.7 6.6 1.3 3.1 1.6 1.5 1.3 12.4 2019-20 * MIN 48 29 43.5 34.6 79.8 0.8 5.2 6.0 1.2 3.1 1.7 1.5 0.9 12.8 2019-20 * HOU 22 33 39.2 31.5 80.0 1.2 6.8 8.0 1.5 3.3 1.6 1.4 2.2 11.6 2020-21 POR 70 32 40.1 37.9 80.6 0.9 5.8 6.7 1.7 2.8 1.4 0.9 1.2 8.5 2021-22 * All Teams 71 27 42.0 37.8 84.1 0.8 4.7 5.5 1.3 2.7 1.5 1.1 1.3 8.5 2021-22 * POR 48 30 38.1 34.3 83.3 0.9 4.9 5.7 1.4 2.8 1.5 1.2 1.3 7.6 2021-22 * LAC 23 22 50.0 45.0 84.8 0.8 4.3 5.1 1.0 2.5 1.3 0.7 1.2 10.4 2022-23 LAC 48 16 44.5 39.7 75.0 0.7 2.8 3.5 1.2 1.8 0.8 0.7 0.7 6.0 2023-24 * All Teams 29 17 43.9 33.9 84.6 1.1 2.3 3.3 0.8 1.9 1.3 0.4 0.6 4.4 2023-24 * PHL 26 16 44.9 35.4 87.5 1.1 2.3 3.4 0.7 1.9 1.3 0.4 0.6 4.5 2023-24 * LAC 3 23 33.3 25.0 50.0 0.7 2.0 2.7 2.3 2.3 2.0 0.0 0.7 3.0 Total 614 28 40.9 36.2 81.1 0.9 4.6 5.5 1.4 2.8 1.5 1.4 0.9 10.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.