Les Nets déplumés pour terminer leur « road trip »

Brooklyn a poursuivi son début de saison plus que satisfaisant en allant arracher la victoire sur le parquet des Kings. Mais les Nets en paient aussi le prix du côté de ses blessés. Alors que l’effectif au complet est potentiellement transférable, il est aussi très largement à l’infirmerie, alors que l’équipe de Jordi Fernandez enchaîne dès la nuit prochaine à Golden State. Jusqu’à huit joueurs pourraient ainsi manquer à l’appel contre les Warriors.

À Sacramento, la franchise new-yorkaise avait déjà dû faire sans Bojan Bogdanovic, qui n’a toujours pas joué de la saison, Day’Ron Sharpe (ischio-jambier), Dorian Finney-Smith et Dennis Schröder, également touché à la cheville vendredi contre les Sixers. Le meneur allemand, auteur d’un très bon premier quart de saison, espère encore pouvoir être en tenue au Chase Center.

« Je ne sais pas encore, mais c’est douloureux, clairement » a-t-il évoqué au New York Post. « Mais je vais essayer, c’est certain. Je vais voir ce que cela donne lundi lors du shooting. Et après, je prendrai ma décision. »

Ben Simmons ne peut toujours pas enchaîner, Nic Claxton en gestion

Sans Dennis Schröder, c’est Ben Simmons qui a débuté comme meneur contre les Kings. Mais il ne joue encore que la moitié des « back-to-backs » et ne sera donc pas aligné contre Golden State. Les options se réduiraient alors à Shake Milton ou Keon Johnson, en plus du titulaire Cam Thomas comme seuls « guards » aptes au service.

Autre cadre des Nets, Dorian Finney-Smith est lui touché à la cheville, et plus durement. « C’est presque le genre de gars à qui il faut dire : ‘Hé, je t’ai dit que tu ne jouerais pas’, parce que sinon, il jouera peu importe la blessure » a expliqué Jordi Fernandez, qui se passera de « DFS » pour ce back-to-back avant de réévaluer l’état de santé de l’ancien Maverick.

La cheville, décidément le talon d’Achille de ces Nets dernièrement, puisque Noah Clowney s’est lui aussi fait une entorse à six minutes de la fin de la rencontre à Sacramento. Auteur d’une jolie prestation (18 points à 5/8 à 3-points), il a dû être aidé de ses coéquipiers pour sortir, mais aussi dans les vestiaires après le match. L’intérieur est incertain face aux Warriors. Ce, alors que Nic Claxton est tout juste de retour dans l’effectif et a expliqué ces derniers jours que la blessure au dos qu’il traine ces dernières semaines serait un problème sur le long terme et demanderait à être gérée au fil de la saison.

Cela fait beaucoup, alors que Brooklyn termine sa série de match à l’extérieur ce lundi à Golden State, puis mercredi à Phoenix. Seule petite consolation, les Nets pourront se souvenir que leurs premiers affrontements contre les équipes de l’Ouest se sont bien passés depuis le début de la saison : quatre victoires pour une seule défaite.