Pas de retour avant décembre pour Bojan Bogdanovic ?

Des Nets, il n’a pour le moment (re)vu que l’infirmerie. Impliqué dans l’échange pour Mikal Bridges, Bojan Bogdanovic n’a toujours pas fait ses débuts avec sa nouvelle équipe en raison d’une blessure au pied gauche.

Une blessure, en plus d’une gêne au poignet gauche, qui l’avait poussé à se faire opérer en mai dernier, alors qu’il portait encore le maillot des Knicks. Absent pour la suite de la campagne de playoffs, et pour le TQO avec la Croatie, il semble toujours être dans le flou.

Le New York Post assure que son retour ne devrait pas avoir lieu avant le mois prochain. « Je l’ai vu sur le terrain en train de shooter (mercredi). Il progresse bien dans le jeu en 5-contre-5 dans des conditions réelles. On ne va pas donner de date exacte, mais il va bien », rassure son coach Jordi Fernandez.

Selon ce dernier, le vétéran de 35 ans est dans un bon état d’esprit. « Il a passé une bonne semaine. Il était avec nous en déplacement. C’est important de l’avoir à nos côtés car c’est un vétéran. Il parle lors des rassemblements, il donne des conseils aux gars sur ce qu’il faut faire et son implication est très importante », développe le coach.

Un retour qu’il apprécie

Ce dernier se voit ainsi privé de son joueur le plus âgé et l’un des plus expérimentés de l’équipe avec Dennis Schroder. Qui plus est un joueur qui connaît les Nets : Bojan Bogdanovic y a fait ses débuts en NBA en 2014.

« Je suis très heureux d’être de retour. J’étais là quand ils ont ouvert ce centre d’entraînement et le Barclay. Quelques gars sont partis depuis cette époque (rire) ! L’énergie est différente. Je me sens plutôt bien et confiant », lâchait-il lors de son « media day ».

Jordi Fernandez, déjà privé de Day’Ron Sharpe et Trendon Watford, a dû faire sans Ben Simmons et Dorian Finney-Smith la nuit dernière pour affronter les Celtics. Le premier est touché au mollet a priori sans gravité, tandis que le second souffre d’une entorse à la cheville.

Bojan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BRK 78 24 45.3 35.5 82.1 0.6 2.1 2.7 0.9 1.3 0.4 1.0 0.1 9.0 2015-16 BRK 79 27 43.3 38.2 83.3 0.5 2.8 3.2 1.3 1.5 0.4 1.5 0.1 11.2 2016-17 * All Teams 81 26 44.5 36.7 89.3 0.5 3.0 3.4 1.4 1.8 0.4 1.6 0.1 13.7 2016-17 * BRK 55 27 44.0 35.7 87.4 0.4 3.2 3.6 1.6 1.8 0.4 1.7 0.1 14.2 2016-17 * WAS 26 23 45.7 39.1 93.4 0.5 2.5 3.1 0.8 1.8 0.4 1.5 0.2 12.7 2017-18 IND 80 31 47.4 40.2 86.8 0.4 3.0 3.4 1.5 1.6 0.7 1.3 0.1 14.3 2018-19 IND 81 32 49.7 42.5 80.7 0.4 3.7 4.1 2.0 1.7 0.9 1.7 0.0 18.0 2019-20 UTH 63 33 44.7 41.4 90.3 0.6 3.5 4.1 2.1 1.8 0.5 2.5 0.1 20.2 2020-21 UTH 72 31 43.9 39.0 87.9 0.6 3.4 3.9 1.9 1.6 0.6 1.8 0.1 17.0 2021-22 UTH 69 31 45.5 38.7 85.8 0.8 3.5 4.3 1.7 1.7 0.5 1.7 0.0 18.1 2022-23 DET 59 32 48.8 41.1 88.4 0.6 3.2 3.8 2.6 1.9 0.6 2.3 0.1 21.6 2023-24 * All Teams 57 26 45.4 39.8 78.5 0.4 2.3 2.7 1.7 1.7 0.5 1.8 0.1 15.2 2023-24 * NYK 29 19 43.0 37.0 80.0 0.3 1.7 2.0 0.9 1.3 0.2 1.3 0.0 10.5 2023-24 * DET 28 33 46.8 41.5 77.9 0.5 2.9 3.4 2.5 2.0 0.8 2.3 0.1 20.2 Total 719 29 46.0 39.4 85.9 0.5 3.0 3.6 1.7 1.7 0.6 1.7 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.