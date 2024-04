Les Knicks devront aussi faire sans Bojan Bogdanovic

Encore un blessé à New York ! Après Julius Randle et Mitchell Robinson, c’est ainsi Bojan Bogdanovic qui rejoint l’infirmerie des Knicks, et on le reverra pas cette saison…

Gêné par un ligament du poignet gauche depuis le début des playoffs, l’ailier croate voulait continuer de jouer malgré la blessure, mais The Athletic annonce qu’il a finalement jeté l’éponge, se faisant opérer, à la fois du poignet mais aussi du pied. Deux opérations qui mettent mécaniquement un terme à sa campagne.

Même si Bojan Bogdanovic (35 ans) avait un rôle limité dans la rotation de Tom Thibodeau, il apportait tout de même 10.4 points de moyenne, à 37% de réussite de loin, depuis qu’il avait rejoint « Big Apple » à la trade deadline.

Lors de ce premier tour face aux Sixers, son impact était encore plus limité, mais ses qualités de shooteur pouvaient toujours être utiles, surtout pour une attaque qui peut avoir du mal à trouver des points derrière Jalen Brunson. Néanmoins, il faudra désormais faire sans lui, alors que le Game 5 se joue ce soir au Madison Square Garden.

À noter par ailleurs que Bojan Bogdanovic dispose d’une dernière année de contrat garantie pour la saison 2024/25, à hauteur de 19 millions de dollars.

Bojan Bogdanovic Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BRK 78 24 45.3 35.5 82.1 0.6 2.1 2.7 0.9 1.3 0.4 1.0 0.1 9.0 2015-16 BRK 79 27 43.3 38.2 83.3 0.5 2.8 3.2 1.3 1.5 0.4 1.5 0.1 11.2 2016-17 * All Teams 81 26 44.5 36.7 89.3 0.5 3.0 3.4 1.4 1.8 0.4 1.6 0.1 13.7 2016-17 * BRK 55 27 44.0 35.7 87.4 0.4 3.2 3.6 1.6 1.8 0.4 1.7 0.1 14.2 2016-17 * WAS 26 23 45.7 39.1 93.4 0.5 2.5 3.1 0.8 1.8 0.4 1.5 0.2 12.7 2017-18 IND 80 31 47.4 40.2 86.8 0.4 3.0 3.4 1.5 1.6 0.7 1.3 0.1 14.3 2018-19 IND 81 32 49.7 42.5 80.7 0.4 3.7 4.1 2.0 1.7 0.9 1.7 0.0 18.0 2019-20 UTH 63 33 44.7 41.4 90.3 0.6 3.5 4.1 2.1 1.8 0.5 2.5 0.1 20.2 2020-21 UTH 72 31 43.9 39.0 87.9 0.6 3.4 3.9 1.9 1.6 0.6 1.8 0.1 17.0 2021-22 UTH 69 31 45.5 38.7 85.8 0.8 3.5 4.3 1.7 1.7 0.5 1.7 0.0 18.1 2022-23 DET 59 32 48.8 41.1 88.4 0.6 3.2 3.8 2.6 1.9 0.6 2.3 0.1 21.6 2023-24 * All Teams 57 26 45.4 39.8 78.5 0.4 2.3 2.7 1.7 1.7 0.5 1.8 0.1 15.2 2023-24 * NYK 29 19 43.0 37.0 80.0 0.3 1.7 2.0 0.9 1.3 0.2 1.3 0.0 10.5 2023-24 * DET 28 33 46.8 41.5 77.9 0.5 2.9 3.4 2.5 2.0 0.8 2.3 0.1 20.2 Total 719 29 46.0 39.4 85.9 0.5 3.0 3.6 1.7 1.7 0.6 1.7 0.1 15.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.