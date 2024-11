32 points et 16 rebonds : Maxime Raynaud flambe encore

Maxime Raynaud n’est visiblement pas rassasié. Déjà élu joueur de la semaine de la conférence ACC, du 11 au 17 novembre, le Français n’a baissé de ton depuis. Il a même été l’auteur d’une nouvelle performance énorme samedi avec la fac de Stanford. Maxime Raynaud a inscrit 32 points et gobé 16 rebonds dans le succès du Cardinal face à Santa Clara (71-69). Avec cette victoire, Stanford poursuit son début de saison parfait (6-0), porté par son pivot en état de grâce.

L’ancien Nanterrien, qui partageait alors la raquette de la JSF avec Victor Wembanyama, a fait parler sa taille (2m16) et son talent face aux Broncos d’un autre Français, Adama Bal.

Maxime Raynaud avait déjà cumulé un double-double en première période avec 18 points et 10 rebonds, mais en étant bien trop seul, alors que Stanford n’avait inscrit que 27 points après 20 minutes !

Meilleur rebondeur de NCAA !

Il a fallu une grosse fin de match, et un panier de Jaylen Blakes à deux secondes de la fin pour que la formation de Maxime Raynaud ne finisse par s’imposer. Le Tricolore a terminé à 12/23 au tir, dont 2/3 à 3-points, 10 rebonds offensifs, mais aussi 2 passes et 2 interceptions. Seul bémol, un 6/12 aux lancers-francs qui aurait pu coûter cher dans un match aussi serré.

Le voilà désormais à quatre matchs consécutifs au-dessus des 20 points inscrits, le deuxième au-dessus des 30 après avoir passé 33 unités à UC Davis une semaine plus tôt. Sa nouvelle moisson au rebond, à chaque fois au-dessus des 10 prises depuis le début de saison, lui offre désormais le rang de meilleur rebondeur de toute la NCAA (12,8 rebonds, pour aller avec ses 22,8 points). De quoi justifier un peu plus d’être resté à Stanford, après s’être un temps placé sur le portail des transferts, avant que le Cardinal ne soit changé de conférence et ne rejoigne l’ACC, bien plus exposée avec des grands noms comme Duke, North Carolina ou Syracuse.

Suffisant pour espérer se glisser dans la Draft 2025 ? Maxime Raynaud effectue en tout cas sa dernière année universitaire, lui qui est entré dans sa saison senior.