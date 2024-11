Maxime Raynaud élu joueur de la semaine en NCAA

Ce n’est pas un, mais deux trophées que Maxime Raynaud va ajouter dans sa chambre ! Élu parmi les cinq National Players of the Week par la presse spécialisée (United States Basketball Writers’ Association), l’intérieur français a aussi été choisi comme ACC Player of the Week. Sous son impulsion, Stanford réalise son meilleur début de saison depuis 2019 avec quatre victoires pour aucune défaite.

Avec 21.3 points et 12.8 rebonds de moyenne, Maxime Raynaud est le meilleur rebondeur et le deuxième meilleur marqueur de la prestigieuse conférence ACC, que Stanford vient d’intégrer. Ce passage dans une conférence où l’on trouve Duke et North Carolina, va le mettre dans la lumière alors qu’il entame sa cinquième saison universitaire.

Numéro 2 aux rebonds dans toute la NCAA

Cette semaine, il a compilé 27.5 points et 12.5 rebonds de moyenne dans les victoires face à Northern Arizona et UC Davis. Le tout à 56% aux tirs, dont 55% à 3-points. Sur le plan national, Maxime Raynaud est le leader aux double-double, et numéro 2 aux rebonds.

Face à UC Davis, l’ancien coéquipier de Victor Wembanyama à Nanterre a signé son meilleur match en carrière avec 33 points et 14 rebonds. Il faut remonter à Landry Fields, l’actuel dirigeant des Hawks, pour trouver trace d’une telle performance à Stanford. C’était en 2010 !