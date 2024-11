Jayson Tatum a pu clouer le bec d’Anthony Edwards

La bataille a été rude cette nuit entre les Celtics et les Wolves. Dans les derniers instants de la rencontre, les « franchise player » ont été au rendez-vous avec la paire Brown-Tatum qui a tenu bon face au tandem Edwards-Randle pour arracher une courte mais précieuse victoire, 107-105.

Le temps d’un match, Jayson Tatum et Anthony Edwards sont redevenus adversaires après avoir appris à se connaître sous le même maillot de Team USA cet été, lors de la campagne olympique de Paris 2024.

C’est là que JT a pu faire bien connaissance avec le phénomène « Ant-Man », un sacré client, sur et hors du terrain.

La rencontre du soir a ainsi été l’occasion pour la star des Celtics de lui faire un clin d’œil amical, avec le sourire en prime, puisqu’il a réussi à lui clouer le bec, ce qui n’est apparemment pas un mince exploit !

Parmi les joueurs les plus compétitifs de la ligue

« J’adore Ant », a-t-il ainsi confié sur le leader des Wolves. « C’est un joueur incroyable, un compétiteur incroyable. Il parle beaucoup. Et il avait beaucoup à dire cet été sur les matchs dans lesquels on s’était affrontés la saison dernière. Et il était chaud pour nous défier encore cette année. On apprécie toujours de jouer contre certains des autres meilleurs joueurs de la ligue. C’est toujours sympa et compétitif. »

Auteur de 26 points, 8 rebonds et 4 passes décisives, Jayson Tatum a pu compter sur Jaylen Brown (29 points) pour sceller le sort de la rencontre. Et même si ce dernier n’est pas spécialement adepte de l’exercice, il reconnait que le « trashtalking » fait partie du jeu, et que Anthony Edwards a la verve d’un chambreur aguerri.

« C’est du basket. Au bout du compte, il n’y a rien de personnel. Viens juste jouer au basket et sois compétitif. Et c’est l’un des joueurs les plus compétitifs de la ligue. C’est l’une des jeunes superstars. Il joue dur des deux côtés du terrain, il veut gagner. Donc c’est quelque chose que je respecte. En plus, on vient du même milieu, donc je comprends. Je sais de quel bois il est fait. Pour moi, c’est normal », a ainsi déclaré Jaylen Brown.

Nul doute qu’Anthony Edwards a dû apprécier le compliment, ce qui ne l’empêchera pas de préparer sa revanche. Le match retour entre les deux formations, à Minneapolis, est prévu le 2 janvier.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 36 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 16 37 45.5 37.1 80.6 0.4 7.8 8.2 6.1 2.6 1.4 2.9 0.5 29.1 Total 529 34 46.0 37.5 84.2 0.9 6.3 7.2 3.6 2.1 1.1 2.3 0.7 23.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.