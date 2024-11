Les Pacers enfoncent les Wizards malgré un Alex Sarr record

Dans une rencontre disputée, c’est le fraîchement signé Moses Brown qui s’illustre en premier. L’intérieur journeyman signe les huit premiers points des Pacers, tous sous l’arceau. Malcolm Brogdon redonne de l’air aux Wizards avec un « stepback » à 3-points, puis c’est Alexandre Sarr qui rattrape un tir manqué de son meneur pour faire recoller Washington.

Le Français est ensuite contré par Brown et les Pacers contre-attaquent avec Obi Toppin à la conclusion. Kyle Kuzma trouve la mire de près, imité par le rookie Kyshawn George, de loin. Pas le temps de souffler puisque Bennedict Mathurin et Jarace Walker s’illustrent à 3-points et Indiana est devant (31-28).

Alexandre Sarr met à profit sa taille dans l’attaque des Wizards pour trouver Anthony Gill à 3-points. Ce dernier trouve ensuite Corey Kispert derrière l’arc et Kyle Kuzma fait de bons efforts à mi-distance d’abord, puis près de l’arceau, avec un duel remporté face à Siakam. Les deux formations se rendent coup pour coup et Myles Turner, en tête de raquette, donne une petite avance aux Pacers (49 – 48).

Mieux dans son basket, Tyrese Haliburton fait parler sa vision et trouve par une passe aveugle Siakam en pleine coupe, avant que Brogdon ne réponde par un « drive » dans la défense d’Indiana. Sarr reste concentré et il est à la conclusion d’une contre-attaque pourtant mal embarquée des Wizards, et Washington reprend les devants de deux unités à la mi-temps (59-57).

Haliburton s’embrase

Le Français reste actif à la reprise et Brogdon trouve son rookie en pleine coupe. Mathurin relance les Pacers en s’aidant de la planche à mi-distance, avant qu’Haliburton ne prenne feu. Le double « All Star » inscrit quatre tirs lointains, la Gainbridge Fieldhouse d’Indiana retrouve de la voix et le momentum penche en faveur des Pacers. Bilal Coulibaly s’illustre enfin et artille pour la deuxième fois derrière l’arc, mais Indiana s’offre un petit écart de six points avec Turner qui écrase un puissant « dunk » dans la défense adverse. Avec cinq points d’avance (92-87), les locaux ont la main sur la rencontre.

L’hyperactivité habituelle de T.J. McConnell permet aux Pacers de conforter leur avance. Le meneur remplaçant trouve la mire par deux fois à mi-distance, puis perfore à nouveau la défense des Wizards pour trouver Brown. Les Wizards sont vaillants, et George puis « Bub » Carrington à 3-points resserrent l’écart à seulement deux points. Mais le ballon circule mieux du côté d’Indiana et Siakam, trouvé par deux fois en tête de raquette, s’illustre de loin.

Les Pacers infligent un run 7 à 2 et les bons efforts de Sarr derrière l’arc n’empêchent pas les Pacers de conclure sereinement la rencontre. Mathurin s’offre un « moulin à vent » en contre-attaque et Indiana finit par s’imposer 115 à 103. Après trois revers d’affilée, Indiana se relance et Washington rentre la tête baissée au vestiaire pour la 11e fois de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Garde alternée pour Haliburton et Siakam. Avec les 21 points du meneur et les 22 points de l’intérieur, les deux hommes forts des Pacers ont pris feu alternativement. Les quatre tris lointains d’Haliburton dans le 3e quart, suivi des deux tirs derrière l’arc de Siakam dans le dernier acte ont fini par assommer les Wizards.

– Un record pour Alexandre Sarr ! Troisième meilleur match offensif de la saison pour Alexandre Sarr (17 points à 46%). En grappillant 14 rebonds (dont 11 défensifs), le Français s’offre même un record en carrière. Bilal Coulibaly s’est, lui aussi, illustré avec 17 points à 4/9 au tir, 6 rebonds et 4 passes.

– Une 11e défaite d’affilée pour les Wizards. À cinq défaites du record de la franchise (16 défaites de suite, saison passée), les Wizards devront tenter d’éviter un triste nouveau record malgré un calendrier corsé à venir : Bulls, Clippers, Bucks, Cleveland puis Dallas. Washington (2v – 13d) est bon dernier à l’Est, et même de la NBA.

