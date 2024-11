Bruce Brown veut faire mentir les fans des Raptors

Son impatience à retrouver les parquets est double. D’abord pour le plaisir de jouer bien sûr, mais également pour permettre à Bruce Brown de faire taire certains détracteurs, qui ont pu émettre des doutes sur son engagement depuis qu’il porte le maillot des Raptors.

Car selon le champion NBA 2023 avec les Nuggets, le facteur santé a été oublié le concernant. « Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais l’année dernière, je n’avais pas l’air vraiment engagé ou je n’avais pas l’énergie que j’avais avec d’autres équipes parce que je jouais sur une jambe », lâche-t-il aujourd’hui.

Cette gêne au genou lui a imposé un passage sur le billard en amont de la reprise. Un nouveau coup dur pour le joueur arrivé de l’Indiana, dans l’échange pour Pascal Siakam, qui avait déjà dû composer avec une blessure au même genou depuis son arrivée au Canada.

« Je veux que ce soit réglé : je sais que beaucoup de fans pensent que je n’ai pas joué avec beaucoup d’énergie, et que je ne voulais pas être ici – c’est sur les réseaux sociaux – mais je veux être ici, je veux jouer avec ces gars. C’est un super groupe de gars, de supers entraîneurs, une super organisation, mais je jouais littéralement sur une jambe. C’était difficile pour moi mentalement », décrit-il.

Une option activée malgré tout

Des doutes ont pu se manifester par exemple dans la foulée de sa déclaration d’amour en direction de Tom Thibodeau, quelques jours à peine avoir enfilé le maillot des Raptors, tandis que les rumeurs d’un nouveau départ fusaient.

Après une saison à 67 rencontres disputées l’an dernier, l’arrière/ailier regrette de ne pas avoir été opéré plus tôt dans l’intersaison, afin d’être prêt pour le camp d’entraînement. « J’étais en train de réintégrer l’équipe lorsqu’elle a levé mon option (ndlr : à 23 millions de dollars), je me remettais en forme, et puis ça s’est enflammé à nouveau. » Résultat : il n’a pas encore joué cette saison.

« J’étais sur une jambe. En première mi-temps, j’étais à peu près bien, une fois la deuxième mi-temps démarrée, cela devenait vraiment raide. Je ne pouvais pas courir, ni bouger, mais on avait tellement de joueurs absents et je ne suis pas fait pour rester assis », justifie Bruce Brown, conscient d’avoir déçu la saison passée.

