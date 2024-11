Un record de saison pour Andrew Wiggins

Steve Kerr l’a lui-même reconnu : ce match à New Orleans, très brouillon, est vite à oublier. Il faut seulement garder en tête la victoire, ainsi que la performance d’Andrew Wiggins. L’ailier a signé son meilleur match de la saison avec 30 points à 9/14 au shoot dont 3/5 à 3-pts et un parfait 9/9 aux lancers-francs en seulement 28 minutes.

« Andrew Wiggins est bien », se réjouit le coach des Warriors. « On l’a vu rapidement mettre des paniers primés, des lancers-francs. Et sa défense sur Brandon Ingram était bonne. »

C’est clairement l’ailier qui a lancé Golden State dans la partie avec son premier quart-temps parfait : 13 points à 5/5 au shoot dont 3/3 à 3-pts. Il sera moins un peu moins omniprésent ensuite, mais toujours précieux, en attaque comme en défense.

Très bon depuis trois matches

« Solide », répond-il quand on lui demande de parler de sa performance à New Orleans. « Je suis dans un bon rythme en ce moment. J’essaie d’être agressif, d’attaquer le cercle. »

Lui qui sortait d’une rencontre à 27 points contre Atlanta poursuit donc sur sa lancée. Sur les trois derniers matches, l’ancien des Wolves tourne à 26.3 points de moyenne à 65% de réussite au shoot et 53% à 3-pts.

Signer son record de saison lors d’une rencontre de la NBA Cup, c’était le parfait timing pour le champion 2022, qui vise le titre. « C’est notre objectif. C’est ce qu’on veut faire : on souhaite gagner. Et on a une bonne chance de le faire, on a l’équipe pour ça », assure Andrew Wiggins.

Andrew Wiggins Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 MIN 82 36 43.7 31.0 76.0 1.6 2.9 4.6 2.1 2.3 1.0 2.2 0.6 16.9 2015-16 MIN 81 35 45.9 30.0 76.1 1.3 2.3 3.6 2.0 2.0 1.0 2.2 0.6 20.7 2016-17 MIN 82 37 45.2 35.6 76.0 1.2 2.8 4.0 2.3 2.2 1.0 2.3 0.4 23.6 2017-18 MIN 82 36 43.8 33.1 64.3 1.0 3.4 4.4 2.0 2.0 1.1 1.7 0.6 17.7 2018-19 MIN 73 35 41.2 33.9 69.9 1.1 3.7 4.8 2.5 2.1 1.0 1.9 0.7 18.1 2019-20 * All Teams 54 34 44.7 33.2 70.9 1.2 3.9 5.1 3.7 2.4 0.8 2.4 1.0 21.8 2019-20 * MIN 42 35 44.4 33.1 72.0 1.1 4.1 5.2 3.7 2.4 0.7 2.5 0.9 22.4 2019-20 * GOS 12 34 45.7 33.9 67.2 1.5 3.1 4.6 3.6 2.2 1.3 2.1 1.4 19.4 2020-21 GOS 71 33 47.7 38.0 71.4 1.2 3.7 4.9 2.4 2.2 0.9 1.8 1.0 18.6 2021-22 GOS 73 32 46.6 39.3 63.4 1.2 3.3 4.5 2.2 2.2 1.0 1.5 0.7 17.2 2022-23 GOS 37 32 47.3 39.6 61.1 1.6 3.4 5.0 2.3 2.9 1.2 1.3 0.8 17.1 2023-24 GOS 71 27 45.3 35.8 75.1 1.5 3.0 4.5 1.7 2.1 0.6 1.2 0.6 13.2 2024-25 GOS 12 27 47.3 39.3 72.3 1.8 2.7 4.4 2.2 1.8 0.8 0.8 0.9 16.2 Total 718 34 45.0 35.5 72.2 1.3 3.2 4.5 2.3 2.2 1.0 1.9 0.7 18.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.