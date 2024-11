Nuit historique pour Brandon Miller et LaMelo Ball

Dans l’ombre de Victor Wembanyama la saison passée, Brandon Miller signe son meilleur match en carrière dans la victoire arrachée face aux Pistons. Le compère de LaMelo Ball (35 points) signe deux records personnels avec 38 points et 8 paniers à 3-points. Mais le plus fou, c’est que c’est la première fois dans l’histoire de la franchise que deux joueurs terminent avec 35 points et plus ! A eux deux, ils ajoutent 13 passes, 13 rebonds et 5 interceptions.

« Bien sûr qu’on serait superbes sur un maillot NBA Jam » se marre Miller, lorsqu’on lui parle des duos mythiques de Charlotte dans le célèbre jeu vidéo. « Le T-shirt est où ? Donnez-le moi. Ce sera un duo effrayant ! Je l’avais dit, et on vise plus de victoires. » Cela paraît fou mais aucun autre duo n’avait réussi une telle performance. Pas même Larry Johnson et Alonzo Mourning, ou Kemba Walker et Al Jefferson plus récemment.

Veille de ses 22 ans, Miller a crevé l’écran dans son style toujours aussi fluide. Et lorsque Ball est sorti pour six fautes, il s’est comporté en leader pour repousser des Pistons, qui avaient remonté un déficit de 20 points pour arracher la prolongation. C’est déjà lui qui avait terrassé les Pistons au début du mois avec un shoot à la dernière seconde. « Mes coéquipiers m’ont encouragé à être plus agressif », poursuit Miller à propos de sa fin de match. « LaMelo est sorti pour six fautes, et c’était l’occasion d’être plus agressif. Je pense qu’en tant que compétiteur et coéquipier, nous voulons tout faire pour jouer 48 minutes et gagner le match. Honnêtement, je ne savais pas que ce soir était mon meilleur score en carrière. J’ai simplement joué au basket et j’ai cherché à gagner devant un public dingue ce soir. »

Il faut choisir son poison…

A ses côtés, Ball a signé des gestes incroyables, que ce soit sous le cercle ou à 10 mètres. Le meneur de Charlotte reste l’un des joueurs les plus excitants de la NBA, mais malheureusement, il n’a toujours pas corrigé son gros défaut de ce début de saison : la défense et les fautes idiotes. Résultat, ses passages sur le banc ont permis aux Pistons de recoller au score. « Il s’agit juste d’être intelligent. J’ai pris trois fautes idiotes. Il faut que je me focalise sur ça » promet Ball, qui a pris trois fautes en trois minutes en fin de premier quart-temps.

Une chose est sûre, Ball et Miller se trouvent de mieux en mieux, et leur complémentarité devient un vrai problème pour les défenses, et un gros point fort pour leur formation. « Notre duo apporte beaucoup à notre jeu car on a la possibilité, tous les deux de jouer sans ballon. Cela crée de la confusion dans les défenses car nous sommes deux bons shooteurs, et qu’ils ne peuvent défendre que sur un » explique Miller, tandis que Ball apprécie que son jeune coéquipier soit capable de prendre le relais. « Brandon a clairement élevé son niveau de jeu, et c’est pour ça qu’on a gagné. Il a été énorme dans la prolongation et on a besoin de ce genre de performances. »