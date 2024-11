Avec ses paniers à 3-points, Dalton Knecht fait plier le Jazz

Avec les deux gros contres de Cam Reddish et la bonne rentrée, là aussi, en défense de D’Angelo Russell, les Lakers affichent un visage sérieux pour leur deuxième match de « NBA Cup ». Dalton Knecht trouve la cible à 3-pts, Anthony Davis domine la seconde partie du premier quart-temps et l’écart est logique après douze minutes (34-22). Dans le deuxième, Utah peine toujours à résister et ne peut qu’être spectateur des actions spectaculaires des Californiens (57-44).

Malgré quelques paniers primés inscrits ici et là, le Jazz est clairement toujours dominé après la pause. Surtout quand LeBron James accélère et se fait plaisir.

Néanmoins, pendant quelques instants, il y a une ouverture. Anthony Davis est touché et quitte ses coéquipiers et l’écart se réduit un peu. Sauf que c’est le moment où Dalton Knecht enchaîne quatre paniers primés de suite. Il en ajoute un dernier pour conclure ce troisième quart-temps et mettre les hommes de Will Hardy à distance (97-75).

Dalton Knecht en rajoute une couche dès les premières secondes du dernier acte, avec un nouveau panier à 3-pts. Plus tard, le Jazz passe un 13-1 pour revenir à seulement dix points. Les paniers de LeBron James vont faire du bien et valider le succès des Lakers, qui s’imposent ainsi 124-118.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Voilà Dalton Knecht ! Avec 21 points en 3e quart-temps et surtout cette folle série à 3-pts où il a enchaîné quatre paniers de suite, on n’a vu que lui durant ces minutes, alors même qu’il fut déjà très bon en première période. Le rookie des Lakers termine avec 37 points (son record en carrière) à 12/16 au shoot dont un superbe 9/12 derrière l’arc ! Surtout, ses neuf paniers primés lui permettent d’égaler le record NBA pour un joueur dans sa première saison.

– Un dernier quart-temps moins maîtrisé. Pas de quoi s’inquiéter outre mesure tant les Lakers ont eu de la marge dans cette partie. Néanmoins, JJ Redick ne sera sûrement pas content de ce dernier acte – peut-être même de la seconde période dans sa globalité – puisque ses joueurs ont encaissé 43 points en douze minutes.

– Les Lakers en tête de leur groupe. En remportant cette rencontre, les Lakers affichent désormais un parfait 2-0 durant cette NBA Cup, et les tenants du trophée n’ont toujours pas perdu de rencontre dans cette compétition. Ils sont donc premiers du groupe B. Le Jazz, lui, est à 0-2.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.