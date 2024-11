Le MVP de la nuit | Jakob Poeltl dans la forme de sa vie

« C’est un ours en ce moment ! Il est vraiment bon… Si vous reculez, il va vous mettre un floater, ou si vous le collez, il va vous enfoncer jusqu’au cercle. Il met les équipes dans l’embarras ». Ces compliments sont signés Joe Mazzulla, et ils s’adressaient à Jakob Poeltl après la victoire au buzzer des Celtics face aux Raptors. Profitant des nombreuses absences, l’Autrichien se retrouve au coeur du jeu de Toronto et il joue le meilleur basket de sa carrière.

La preuve cette nuit dans la victoire face aux Pacers. Face à une raquette déplumée, il compile 30 points à 13 sur 18 aux tirs, 15 rebonds et 2 contres. Même si RJ Barrett a été le grand bonhomme du dernier quart-temps avec 15 de ses 39 points, difficile de ne pas mettre en avant Poeltl, qui tourne à 17.1 points et 11.9 rebonds de moyenne. Ses mains sont sûres, et comme l’explique Mazzulla, c’est devenu un vrai danger sur le pick-and-roll lorsqu’il s’ouvre vers le cercle.

Le bon pivot à l’ancienne

« Pour être franc avec vous, je crois qu’on dépend de plus en plus de lui » estime Darko Rajakovic. « Il faut qu’il en fasse beaucoup pour nous, en attaque comme en défense. Il n’a jamais pris autant de rebonds dans sa carrière, et lorsqu’il est dans la raquette, il est capable de marquer ou de trouver ses coéquipiers. Je trouve qu’il a fait d’énormes progrès. »

Comme un Nikola Jokic, Poeltl est un pivot à l’ancienne, les deux pieds dans le ciment. Il n’est pas du genre à être une menace sur les passes lobées. Mais face au cercle, c’est devenu un vrai danger. « On forme une équipe qui aime entrer dans la peinture, et souvent lorsque nous entrons dans la peinture, nous le trouvons et nous savons qu’il va sortir des floaters jusqu’à la mort », témoigne Barrett. « En même temps, si nous allons au cercle, et qu’on rate, il est là. Si un intérieur adverse essaie de le bloquer, il est là pour le rebond. Il prend les rebonds et termine au cercle. »

Et qu’en pense l’Autrichien, qui signe sa meilleure saison en carrière après neuf ans en NBA ? « Je reconnais que c’est agréable. C’est un peu comme si je revenais à l’époque de l’université » sourit-il. « J’ai toujours été fier de chercher des opportunités et de jouer un basket qui gagne, quel que soit le rôle qu’on me donne ».

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 54 12 58.3 0.0 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1 2017-18 TOR 82 19 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9 2018-19 SAN 77 17 64.5 0.0 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5 2019-20 SAN 66 18 62.4 0.0 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6 2020-21 SAN 69 27 61.6 0.0 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6 2021-22 SAN 68 29 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5 2022-23 * All Teams 72 27 62.9 0.0 59.2 3.3 5.8 9.1 2.7 2.7 0.9 1.7 1.2 12.5 2022-23 * SAN 46 26 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1 2022-23 * TOR 26 27 65.2 0.0 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1 2023-24 TOR 50 26 65.6 0.0 55.1 2.9 5.7 8.6 2.5 3.0 0.7 1.5 1.5 11.1 2024-25 TOR 14 33 59.5 0.0 64.3 4.4 7.2 11.6 2.7 3.6 1.1 2.5 1.3 16.2 Total 552 22 63.0 50.0 54.2 2.7 4.2 6.8 1.7 2.5 0.6 1.2 1.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.