Les Knicks dominent très facilement les Wizards

Opposition a priori déséquilibrée entre les Knicks et les Wizards, tous les deux en « back-to-back » au Madison Square Garden. Cela s’est vérifié sur le parquet, puisque les coéquipiers de Jalen Brunson (26 points, 11 passes) et Karl-Anthony Towns (24 points, 12 rebonds) n’ont fait qu’une bouchée des joueurs de la capitale (134-106), sur une série de neuf défaites d’affilée.

La première mi-temps des Knicks est une merveille du genre en attaque : l’adresse est au rendez-vous, les 3-points pleuvent de partout, le ballon circule bien et les pertes de balle se font rares…

Malgré Corey Kispert et Jonas Valanciunas par séquences, les Wizards sont dépassés dans tous les compartiments du jeu, et notamment en défense devant la puissance de frappe de Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson, Josh Hart et consorts. D’où cet écart qui prend des proportions très élevées : jusqu’à +25 en faveur des locaux (73-54).

Après la pause, New York ne redescend pas de son nuage, sur lequel ils sont en quelque sorte montés grâce à une défense de Washington pour le moins catastrophique. Jalen Brunson et Karl-Anthony Towns soignent leurs statistiques sans forcer avant de regagner le banc pour tout le quatrième quart-temps, les remplaçants font le boulot (Cam Payne, Pacôme Dadiet, Jericho Sims…) et, à l’arrivée, cela donne une victoire incontestable et dans les grandes largeurs (134-106). De quoi donner confiance et du temps de jeu à tout un groupe, qui engrange les « succès à empocher » avant de partir à l’Ouest pour un « road-trip » de cinq matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match à sens unique. Que dire d’autre que : les Knicks ont roulé sur les Wizards, qui n’auront jamais été en mesure de leur répondre ? Excepté à 12-7 après cinq minutes, on n’a jamais senti les coéquipiers de Alex Sarr capables de faire douter les hommes de Tom Thibodeau qui, sous l’impulsion de leur duo Brunson/Towns, n’ont pas arrêté d’enfoncer Washington pendant trois quarts-temps. Offensivement, c’est finalement très simple : quasiment tout a fonctionné pour New York (56% d’adresse, 20 paniers à 3-points, 37 passes décisives pour 8 balles perdues…), vainqueur d’un troisième match de suite et bien reposé.

– Premier match raté pour Bilal Coulibaly. Si Malcolm Brogdon est de retour depuis hier, soulignons l’absence de Bilal Coulibaly. Celui-ci avait reçu un coup de coude au visage face aux Pistons la veille, ce qui lui a provoqué des maux de tête et ce qui l’a donc empêché de tenir sa place dans le cinq des Wizards le lendemain. Sa présence n’aurait d’ailleurs pas été de trop pour s’opposer aux attaquants new-yorkais…

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.