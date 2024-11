Même si le retour de Damian Lillard a permis à Milwaukee de relever la tête cette nuit face aux Rockets, autant dire qu’il va falloir s’arracher pour remonter la pente même si la saison régulière n’a commencé que depuis un mois à peine. En tant que leader, Giannis Antetokounmpo va devoir montrer l’exemple en affichant sa détermination et sa faim de victoire. Ce nouveau coloris « Hunger » de la Giannis Freak 6 va peut-être l’aider dans son entreprise. Le sixième coloris de sa sixième chaussure signature vient en tout cas d’investir le marché français.

On retrouve une tige composée de différentes teintes de gris, allant du gris-clair au gris-bleu. L’empeigne fait ressortir un gros « Swoosh » en orange vif et aux contours en noir. L’ensemble repose sur une semelle en blanc au niveau extérieur et gris sur la partie extérieure. Le logo du joueur ressort également en orange à la base du talon.

La Giannis Freak 6 « Hunger » est disponible sur Basket4Ballers pour le prix de 135 euros.